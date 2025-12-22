唐綺陽揭本週運勢！群星在這1星座：社會易出現對立

生活中心／綜合報導



星座專家唐綺陽公布12月22日至12月28日的一週星座運勢，她指出「本週群星在魔羯，與魔羯有關人事物皆為焦點，政府機關或大公司組織運作忙碌，社會易出現雙方對立，兩派意見對壘，產生衝突也是一種溝通的過程。金星進魔羯，將緩和緊張的氣氛，優秀表現會被看見肯定，落在感情宮位則有機會出現桃花。日火逐漸合相，計畫周全以更謹慎的態度處理事情。





唐綺陽揭本週運勢！群星在「這1星座」：社會易出現雙方對立

唐綺陽揭一週星座運勢。（圖／LineToday提供）

12星座個別影響：



雙子：阻礙浮現需探究原因，感情與過去所作所為相關



巨蟹：易受攻擊需硬起來對抗，感情慎防暗箭與第三者



射手：需面對問題不要逃避，感情耳朵請放軟加強溝通



水瓶：避免逃避現實、故步自封，感情要避開業力吸引







獅子：工作上事必躬親卻拖慢進度，感情需找回幽默感



處女：能者多勞、工作繁忙應接不暇，感情容易情緒化



魔羯：與高層互動壓力大，感情展現個人魅力卻難相處



雙魚：新方案宜創新採用新做法，感情換新模式更順利







牡羊：水到渠成、努力成果顯現，感情關係考慮進一步



金牛：小幫手與貴人齊聚相助，感情有年輕桃花出現



天秤：工作嚴謹按部就班推進，感情用行動證明誠意



天蠍：工作順心意往目標前行，感情享受自在或受寵愛

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：唐綺陽揭本週運勢！群星在「這1星座」：社會易出現雙方對立

