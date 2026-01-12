唐綺陽揭本週運勢！金星進水瓶「這星座」大翻身

生活中心／綜合報導

星座專家唐綺陽公布1月12日至1月18日的一週星座運勢，她指出這週星象影響為「海王雙魚衝刺、金星進水瓶」；本週海王雙魚衝刺，詐騙與秘密事件陸續浮上檯面，頭腦清晰、事態逐漸明朗，要注意睡眠狀況，避免逃避現實或事物成癮而造成傷害。金星進水瓶，大眾、民意市場成為焦點，水瓶座更顯討喜、受歡迎，未來科技發明、創新風格，受到大眾青睞。





唐綺陽揭一週星座運勢。（圖／LineToday提供）

12星座個別影響：



雙子：瑣事繁多需注意規劃，感情當心說錯話惹麻煩

處女：避免過勞注意身體健康，感情別把責任全攬身上

天秤：工作面對合作關係結束，感情卻有復燃的可能性

天蠍：合作不順宜單打獨鬥，感情顯得冷淡讓人難靠近



牡羊：事情按部就班穩定推進，感情需實際付出經營關係

金牛：易陷兩難局面要務實抉擇，感情總錯過彼此需多協調

巨蟹：受女性長輩關照、壓力大，感情關心過度反成負擔

獅子：勿逞強、凡事順勢而為能推進，感情放輕鬆更有魅力



射手：工作有掌權或升官的機會，感情氣場強勢你說了算

魔羯：工作可安心依賴合作夥伴，感情適合談婚姻與承諾

水瓶：說出想法可獲得他人支持，感情走療傷、溫柔路線

雙魚：長輩、貴人帶來助力，感情有機會遇到成熟型對象

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

