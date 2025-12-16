唐綺陽揭示好勝心強的四大星座 范麒智、王智騫皆上榜 好勝心強大堅持要贏

為了演出三立VBL新劇《靈魂約定》，來自香港的范麒智Kenji、王智騫Martin特地來台同居。他們一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，分享自己潛在的特質。當聊到「不甘平凡！好勝心強的四大星座」時，王智騫的牡羊座第一個上榜，果然他也同意，並提到自己只會在有競爭的情況下產生好勝心，而且不會打沒有把握的仗。

2026星座運勢轉機年！唐綺陽點名三星座將苦盡甘來 苦主留言洗版：拜託讓我出運吧！

牡羊座

牡羊座是「好勝心強的四大星座」其中之一，自尊心強，立志要成為最優秀的人。唐綺陽早就從談話中發現王智騫很挑剔自己，這就是屬於好勝心的表現。但牡羊座往往衝太快，別人怎麼拉都拉不住。像是王智騫就曾為了減肥，極端到讓身邊的人非常擔心，瘦到同學都以為他去整形。

獅子座

第二個上榜的是獅子座，凡事都要贏，藉此提升自我優越感。獅子座的范麒智也不諱言「如果要做的話我就一定要贏」，反之不如不做。唐綺陽點出獅子座跟牡羊做一樣，一開始沒有想要競爭，但一進入眾目睽睽的世界，獅子座就會覺得「我要贏」。

廣告 廣告

范麒智也是一定要贏的類型。

射手座

第三個好勝心強的星座是射手座，自尊心強大絕不服輸。唐綺陽表示，射手座表面上看似輕鬆，骨子裡自尊心非常高。射手座的索艾克承認只要別人看到的地方，就會特別在意，而且正如唐綺陽所說，自尊心高影響射手很多人生選擇，有些機會寧可不要，像他只要對合作內容如食安等細節有疑慮，就會選擇推掉。

射手座的索艾克在眾人的目光下就會燃起好勝心。

處女座

第四個上榜的是處女座，時刻充滿自信，展現過人本領。王智騫和范麒智的星盤都和處女座有關，屬於骨子裡的好勝心，就是要把事情做到讓別人沒話說。唐綺陽笑說，處女座會是荒島求生的好夥伴，像她是天蠍座，比較重視長遠的好勝，還要有明確的敵人，才會有動力。