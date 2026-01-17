唐綺陽揭露「戀愛腦」星座第一名竟然是他！小賴自認「越挫越勇」

「五堅情」中的小賴和邱鋒澤造訪Yahoo《唐綺陽談星私廚》，一直苦苦追尋感情的小賴，聽到唐綺陽解析「戀愛腦四大星座」特別有感，究竟魔羯座的小賴會不會榜上有名呢？

處女座

第四名是處女座，愛得謹慎且毫無保留。唐綺陽分析，如果想追處女座，可能會覺得他們臉上戴著面具。但只要能打進處女座的心裡，才會看到他們毫無保留、犧牲奉獻的一面。只是這樣的人往往比較容易受傷，因為他們一旦愛了，就是全部投入。

巨蟹座

第三名巨蟹座，敏感脆弱、害怕失去。唐綺陽覺得巨蟹座非常精明，但只要陷進感情中，就容易溫水煮青蛙，明明跟當初想得不一樣，卻還是不肯放手。巨蟹座可能也會察覺，怎麼跟當時的謹慎小心完全不同，但依舊無法放手。

金牛座

第二名金牛座，慢熱專一，彷彿豪賭一場。唐綺陽感嘆，金牛座慢熱，對感情很執著，但前面很謹慎，最後要賠就賠大的。聽到金牛座的豪賭心態，小賴非常害怕同為土象的魔羯座會是第一名，小賴大方坦承自己也是會一頭栽進去的類型，而且是200%投入，一旦愛上對方，往往就把自己給賠進去。

小賴自覺可能成為戀愛腦星座第一名。

然而小賴面對失戀後，也很難好好收拾自己，直接被邱鋒澤出賣：「每次都要罵醒他。」小賴苦笑說，先前跟邱鋒澤聊天，聊著聊著就忍不住哭了起來。小賴同意唐綺陽說他把邱鋒澤當成真正的朋友，但他也幫自己澄清，只要情緒大解放之後，心情就會好很多。

天蠍座

最後唐綺陽揭曉「戀愛腦」第一名是天蠍座，看似冷酷實則慎重。身為天蠍座，唐綺陽覺得很容易一受傷就封閉內心，寧可選擇單身，至於會不會很快進入下一段？唐綺陽笑說要看年紀，像邱鋒澤應該就可以，但她的話直接放棄。

唐綺陽推測邱鋒澤可能感情不順。

比起魔羯座的小賴自認「越挫越勇」，唐綺陽說天蠍座是把自己的傷痕累累藏起來，讓別人看到他們以衝刺事業為主。因此聽到邱鋒澤一直詢問工作的事，唐綺陽不免聯想到「難道你感情不順嗎」。邱鋒澤沒有否認，坦言自己學不會放掉，總是會不停被問題纏繞，應該要學習適度地放下。