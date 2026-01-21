唐綺陽放話「湊齊三金」挑戰曝光！新作劍指金曲、金馬

四季線上／陳軒泓 報導

邵雨薇主演電影《啵me之我的青春住了鬼》首度挑戰一人分飾「正、邪兩鬼」，並有精彩的對打戲碼，她回憶起連續四天的高強度武打戲拍攝，形容過程宛如不斷破關的遊戲，體力與心理都承受極大壓力，甚至在收工時一度想落淚，幸好吊鋼絲的過程對邵雨薇來說很快樂，「打戲雖然很累但過程有一種發洩感。」另外，她在片中一句「關你屁事」令觀眾印象深刻，邵雨薇坦言自己在現實生活中也常大叫，「我只要不知道怎麼辦就會大叫。」這次則為了拍電影叫很多次，「叫到燒聲！」

邵雨薇分飾正、邪兩鬼，壓力大到想哭（圖／風暴國際 提供）

國師唐綺陽為電影獻唱主題曲〈等不到的等〉，她透露當初監製展現極大熱忱，讓她深受感動，雖然曾因長期說話擔心嗓子狀況而一度猶豫，但一看到陳建騏、葛大為組成的黃金製作團隊便決定接下任務，更喊話要挑戰金曲獎和金馬獎：「各拿一座（獎）就好，我要的也不多。」唐綺陽坦言，自己的音域本偏向大氣的「江湖風」，但這首歌充滿細膩的情感轉折，讓她直呼「唱得我痛苦死了！」

《啵me之我的青春住了鬼》主演邵雨薇、初孟軒與主題曲演唱唐綺陽（圖／風暴國際 提供）

本片有趣的亮點，莫過於劇組請到現實生活中擁有超過 40 萬 YouTube 訂閱的「真禪師」熊仁謙演出禪師，10 歲出家、還俗後推廣佛學的他，這次在演出時一度透過 iPad 螢幕「現聲作法」，被問到現實中是否真可以透過螢幕施法念咒，他坦言這不是好示範：「但有時候確實可以用聲音和寫咒語來完成宗教工作。」

《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽、導演陳大璞、唐綺陽、邵雨薇、初孟軒、李雪、安俊朋、陳昱廷、熊仁謙、顏廷儒（圖／風暴國際 提供）

監製蔡意欽透露，電影靈感源自波蜜創辦人陳澄三出品台灣第一部台語電影《薛平貴與王寶釧》，將其對傳統戲曲的推廣與「等待、承諾、未竟之志」的精神，轉化為這段橫跨生死的當代寓言，將傳統戲曲與青春愛情完美結合，《啵me之我的青春住了鬼》1 月 23 日全台上映。

