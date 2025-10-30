星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：10/27-11/2 木星逆行情緒波動大！水瓶好事連連、巨蟹感情展魅力
本週星運：
＊木星停滯了，停滯了之後，它就會有逆行的效應，我們會對家裡的事、家裡的問題，有了一些反思，或者是很想要去處理它，或心情比較不是那麼容易波動，所以本來就很容易情緒受影響的人，要好好把握這個停滯，跟未來逆行的時間，你就可以比較冷靜一下來做事情了
＊週三水星進射手座，周遭射手座請準備喔，你要成為焦點人物，我們會把focus放在你的身上
＊水星進射手座，也會有逆行出現，會待兩個期間，都會讓我們比較想要展望未來，或者想要拉一個比較長遠的目標，所以我們也會去反思自己，再來射手期間，我們也會討論學歷有關的事情
＊水星射手，算是一個弱勢位，我們要去眺望自己，有沒有符合高遠的期待跟哲學性的思考
【唐綺陽 10/27-11/2 星座運勢週報】
★對12星座的影響：
😎【讚的】巨蟹 處女 天蠍 水瓶（下方影音 2:33處）
巨蟹：表現亮眼受提拔，感情中展現自信魅力
處女：長輩賞識但要求高，感情太強勢會硬碰硬
天蠍：心想事成順風順水，感情可主動出擊
水瓶：好消息連連喜事多，感情公開能得祝福
🙂【穩的】牡羊 獅子 射手 魔羯（下方影音 4:24處）
牡羊：學著慢下來不要太衝，感情遇見理想男／女神
獅子：出現新的機會值得把握，感情和另一半時間兜不上
射手：合作洽談無法一步到位，感情要多關心對方
魔羯：拋開計畫善用直覺，感情放輕鬆反而順利
【累的】金牛 雙子 天秤 雙魚（下方影音 6:25處）
金牛：健康好壞是本週關鍵，感情不要太悲觀
雙子：外部環境阻力多，感情磨合需自覺問題
天秤：需一一擊破問題，感情爭執也是溝通
雙魚：壓力大需發洩情緒，感情要提升正能量
