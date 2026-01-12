【唐綺陽星座運勢週報 1/12-1/18】雙子感情當心說錯話，獅子工作順勢勿逞強 | ELLE
PHOTO CREDIT: 唐綺陽｜大慕影藝提供
本週海王雙魚衝刺，詐騙與秘密事件陸續浮上檯面，頭腦清晰、事態逐漸明朗，要注意睡眠狀況，避免逃避現實或事物成癮而造成傷害。金星進水瓶，大眾、民意市場成為焦點，水瓶座更顯討喜、受歡迎，未來科技發明、創新風格，受到大眾青睞。（【蘇飛雅星座運勢】2026年1月運勢：強勢出擊迎新局！金牛異國戀情看漲，天秤有望升官加薪）
唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：諸星魔羯時，「上面的人、長官、政府」都是焦點，於是有：美國逮捕委內瑞拉獨裁總統馬杜洛夫婦去美國受審；知名餐飲商傳出通路定價問題，執行長出面滅火，也引發大眾對這位長官的關注。
這些全都在魔羯星群（金、日、火、水）時引發，「上面的人」或被注意、被炎上、或有所行動，全都相當忙碌。
海王雙魚衝刺
當然，也相應海王雙魚衝刺（土星雙魚也進入倒數一個月），也有可能讓隱藏的秘密、詐騙事件、因果業力都逐一引爆，雖引爆的只是少數（畢竟有些仍「因緣不具足」），但，仍十足警世，人最好不要做惡，否則天理昭昭，報應不爽，不是不報時候未到。
除了詐騙，海雙魚也提醒人注意「逃避、上癮、自欺」會有何後果，也因有了後果，人們才能甦醒，進而能有判斷；欺騙之苦似乎是成長須付出的代價。
金星進水瓶
本週星象是週六（1/17）金星進水瓶。星群中金星打頭陣，週六率先離開魔羯，進入水瓶，帶來水瓶氣息。
什麼是水瓶氣息？「人之事」將成焦點，像是有重要活動集結（婚喪喜慶），或參與社會活動（社區、學校、公司活動、尾牙），或是朋友聚會變多，認識不少新朋友。
水瓶也會有「民意展現」，且隨諸星陸續進水瓶，人民意志更蓬勃、更有力，形成「趨勢」。人們也會探討「市場走勢、網路現象、政治動態」，因為，那都是「民意所趨」導致，諸星雲集水瓶時必成焦點。
當然，因為是金星，所以上述水瓶之事，也多以「彰顯價值」為取向，像是支持民意、支持「創意、搞怪」的風格，支持水瓶式的不按牌理，覺得有趣可愛。也請水瓶人stand by，當諸星陸續離開「休息、無力」的十二宮，陸續進命宮，就是展現活力，成為主角、開始活躍時。
【累的】雙子 處女 天秤 天蠍
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Focus Pixel Art
雙子：瑣事繁多需注意規劃，感情當心說錯話惹上麻煩
處女：避免過勞注意身體健康，感情別把責任全攬身上
天秤：工作面對合作關係結束，感情卻有復燃的可能性
天蠍：合作不順宜單打獨鬥，感情顯得冷淡讓人難靠近
【穩的】牡羊 金牛 巨蟹 獅子
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Catherine Delahaye
牡羊：事情按部就班穩定推進，感情需實際付出經營關係
金牛：易陷兩難局面務實抉擇，感情總錯過彼此需多協調
巨蟹：受女性長輩關照、壓力大，感情關心過度反成負擔
獅子：勿逞強、凡事順勢而為能推進，感情放鬆更有魅力
【讚的】射手 魔羯 水瓶 雙魚
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: AscentXmedia
射手：工作有掌權或升官的機會，感情氣場強勢你說了算
魔羯：工作可安心依賴合作夥伴，感情適合談婚姻與承諾
水瓶：說出想法可獲得他人支持，感情走療傷、溫柔路線
雙魚：長輩、貴人帶來助力，感情有機會遇到成熟型對象
1/12-1/18｜星座運勢週報｜唐綺陽
唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師
接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。
>> 1月風象星座：水瓶順應潮流擁抱新事物、雙子意外之財降臨
>> 1月土象星座：處女忙碌中要顧健康、金牛聚會交友拓展人脈
>> 1月水象星座：巨蟹與朋友溝通有嫌隙、天蠍用錢上要更謹慎
>> 1月火象星座：獅子將壓力化為動力、射手投資務必理性規劃
＊本文由 ELLE Taiwan 報導
