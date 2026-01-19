【唐綺陽星座運勢週報1/19-1/25】處女感情宜低調，水瓶工作善用人脈 | ELLE

PHOTO CREDIT: 唐綺陽｜大慕影藝提供

本週星群移入水瓶，社會焦點轉向人群，聚焦在人多的地方，大眾想要表達心聲，要多傾聽民意。太陽火星衝刺，氣候不穩多變化，易引發大眾急躁、焦慮感，社會多震盪，避免做出重大決定。（【蘇飛雅星座運勢】2026年1月運勢：強勢出擊迎新局！金牛異國戀情看漲，天秤有望升官加薪）

唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：群星魔羯時，有不少「高層有事，影響局勢」的事（不管國內或國際）。前幾天參加一場飯局，大家聊的要不就是美國之於委內瑞拉、伊朗，不然就是日本首相高市早苗又如何如何了，還有台灣關稅降到15%等……，這些大事既遠在天邊，又與我們息息相關，牽一髮動全身，每個人都得認真了解。

太陽火星衝刺

然而我們也來到「能量轉折」時刻，這個週末，能明顯感受到太陽衝刺，與火星衝刺的衝擊，之後星群將批量從魔羯進水瓶，能量場從魔羯強，變水瓶強。

首先，週二前的太陽衝刺是節氣轉換，會「氣流不穩」，注意氣候多變、溫度忽降等容易影響身體健康的變化，要刻意減少「傷筋動骨之事」，如急躁做某些動作，或突發奇想亂運動等，容易傷到身體。

週五前是火星衝刺，火能量高漲，要注意「用火」，及「刀火燙傷」，防止火相關的災情；也要注意忽然急躁、沒耐心、嚴厲、說話直等，一不小心就帶來衝突性影響。

星群移入水瓶

之後星群移入水瓶，時序如下：

1/20（二）太陽進水瓶

1/21（三）水星進水瓶

1/23（五）火星進水瓶

短短四天三顆星移動，時間緊湊，魔羯轉水瓶的感受明顯，社會焦點從「上面怎麼了，責任壓肩」的肅殺，轉成「人民意見多、活動多，朋友聚會多」的嘈雜與鬧熱，而眾人之事的集中表現就是「政治」，所以政治人物的一舉一動、一言一行，也將成社會關注焦點，社群也將比往常更加熱鬧。

太陽進水瓶就是水瓶生日，在此預祝水瓶生日快樂。

水星水瓶則帶動大家對「水瓶人、水瓶事」產生關注，忽然注意起水瓶的特別，覺得很醒目、有趣，或討論政治人物，注意其訴求、含意，也會對社群媒體現象好奇，研究大眾心裡、客群結構、行銷方案，或對科技、AI的應用熱烈討論，這些「水瓶事」都將活絡起來。

週五火星進水瓶

也讓水瓶的人與事「火紅起來」，忽然一鳴驚人、一飛沖天，成當紅炸子雞等（水瓶們衝一波吧），但也因火星有高能量，水瓶領域的人跟事都會衝起來、熱絡起來，好比大型活動、尾牙、聚餐、聚會變得活絡，人與人交際非常熱鬧（E人天堂）。我們也能在各種聚會認識新朋友，擴大交際圈，見到老朋友，重拾情誼。這也是充盈人脈的好機會。

火水瓶下，社會獎勵「水瓶型、有水瓶思維」的人，例如不隨流俗，有個性，擅長「有建設性顛覆」者，一定能成功引發注目，成為不可忽視的存在。

以上。

祝大家認識新朋友愉快，聚會愉快喔。

【累的】雙子 獅子 處女 射手

雙子：資訊不全工作難以推進，玩樂中感情擦出短暫火花

獅子：面對職場衝突應展現修養，感情表達直白好壞各半

處女：表達方式會是成敗關鍵，感情宜低調避免外界干擾

射手：工作上勿著急可放緩節奏，感情先放鬆反而更穩定

【穩的】巨蟹 天蠍 水瓶 雙魚

巨蟹：事情順利推進但打了點折扣，感情須面對現實化解障礙

天蠍：工作重點放錯影響成果，感情要深入了解別只關注表象

水瓶：做事要善用手邊資源運用人脈，感情須溝通價值觀差異

雙魚：工作當心自顧自而不利他人協作，感情必須當心會錯意

【讚的】牡羊 金牛 天秤 魔羯

牡羊：做出決定迎來人生關鍵轉捩點，感情穩定考慮長遠規劃

金牛：簡化模式斷捨離、迎接新局勢，感情坦誠對話有助升溫

天秤：關心員工狀況、避免進度延誤，感情太計較易引發不滿

魔羯：事情出現轉折、逐漸明朗有衝勁，感情主動出擊更有利

1/19-1/25｜星座運勢週報｜唐綺陽

唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師

接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。

