【唐綺陽星座運勢週報1/26-2/1】雙魚感情遇金桃花，牡羊變動帶來新轉機 | ELLE

本週水瓶、天王能量強，突發狀況多，容易遇到不按牌理出牌的事情，人情往來頻繁、互動密切。土海進牡羊，開啟自我覺醒之旅，找回自我成為重要課題。

火冥合相，週三前易衝動，須控制個人脾氣，避免破壞人際關係。水金合相，週四之後受金星影響，可嘉惠雙子、處女座。

唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：過去一週，諸星陸續離開魔羯進入水瓶，週日的此刻，已經「五星水瓶」了。

水瓶天王能量強

加上天王星正停滯中（快恢復順行，能量超強）（2/4順），所以現在是「水瓶、天王能量特強」時。

那會怎樣嗎？首先，水瓶、天王都有不按牌理一面，而引發「驟變、突發」且跟「人」有關，像是突然認識新朋友，或有誰突然出現眼前、突然提出邀約，或身邊人有突然狀況，令你措手不及又必須硬著頭皮應對。也會有「頻繁的人情往來」，也許是婚喪喜慶，尾牙應酬，朋友飯局等，人情世故不可偏廢。

天王星則即將順行金牛（四月下旬才正式移位，所以四月下旬前，天王金牛能量也是2026年上半的重點），尤其是「資產、價值重新錨定」，相信大家對「金錢驟然多了、少了」都很有感，好比物價一去不回頭，或產業突然冷清、裁員，手邊錢變薄等，而感到焦慮，不敢亂花，跟錢、財有關的一切，忽然就變了個樣。

一切看似「突然」，但其實早有端倪，自己也不是無感，但就在等最後一刻，現在就是那最後一刻，直接「一翻兩瞪眼」罷了，尤其二月天王順行至四月底──這段期間，經濟狀況將無可遁逃地直接顯現。

土海進牡羊

週二（1/27）海王星正式進入牡羊，海王這次進入，直至2038年才離開，一待十數年，也以隱晦的方式，影響人們「尋找自我」的這個課題。

人們渴望、嚮往「自我覺醒」（牡羊），貝克漢家族長子布魯克林對原生家庭投下核彈，正式決裂，也可視為「為確立自我、找到自我」的重大行動，並且也應和了海王牡羊的「孩子、自我」指涉，他媽媽維多利亞更直接就是自我極強的牡羊，這個案例堪稱經典。

本次海王移動還伴隨土星，兩星幾乎同步，前後腳跨進牡羊（土星只晚海王兩週），如同土海同步雙魚時，凸顯了「me too」一般，土海連袂牡羊，也點燃「牡羊議題」，想想me too時的雙魚強度，未來的牡羊強度值得重視。

那什麼是「土海」，什麼是牡羊？

土是壓力、考驗、嚴峻，海王是消融、夢想、美化，土海雙魚時，社會得集體承擔「秘密揭發之苦」，那麼土海牡羊，社會就得集體承擔「牡羊議題之苦」，如年輕人、自私之人、暴力狂徒、獨行怪咖所導致之苦（甚至會製造社會事件），也要注意「好戰、說話嗆、急躁、火氣大」引起風波，導致社會動盪。

但，之所以如此，深層原因是每個人都有「尋找自己是誰」的焦慮，為什麼會降生在這個世界？生命有何意義？有何使命？為什麼命長成這樣？為什麼是自己？一切的疑問，都將無法掩蓋，蠢蠢欲動掀翻鍋蓋，展現在世人眼前。

這也是為何，尋找自我成為未來十幾年人生重要課題，也成為許多人「做出令人瞠目之舉」（只為證明自我）的重要原因。當然，驚人之舉有好也會有壞，有人勇於自我而異軍突起，令人驚艷，也會有建設不成反搞破壞的頑劣者，讓社會頭疼，一切端看個體選擇。

火冥合相、水金合相

本週還有兩大合相，一是週三（1/28）火冥合於水瓶，二是週四（1/29）前水金合相。

週三前的火冥合能量強，注意「衝動、沒耐心下破壞關係」之事。週四前的水金合則有利於「雙子、處女」，能表現出色、心情佳，或得到青睞、受惠。對一般大眾來說，利於理解政治，或能想出有效點子解決生活問題，或優秀的理財決策。

以上。

天氣不穩，要保護健康別著涼，祝大家週末愉快。

【累的】牡羊 射手 魔羯 水瓶

牡羊：事情多變動帶來新轉機，感情說話太急容易有誤會

射手：工作遇勁敵出現挑戰，感情多表達、展現改變決心

魔羯：健康狀況必須特別留意，感情與另一半溝通出狀況

水瓶：接受困難任務宜放低姿態，感情有桃花但進展不易

【穩的】金牛 巨蟹 獅子 處女

金牛：等待工作時機稍安勿躁，感情避免被動讓火花冷卻

巨蟹：職場暗中較勁需接招應對，感情宜多展現感性一面

獅子：工作放慢腳步靜觀其變，感情拉開距離看得更清楚

處女：工作節奏主導性強難商量，感情缺少溝通易有誤會

【讚的】雙子 天秤 天蠍 雙魚

雙子：工作有得力助手表現勤快，感情主動付出才能加溫

天秤：職場鬥智鬥勇須機智應對，感情幽默表達更有人氣

天蠍：工作忙碌依照排序完成，感情無暇投入或心不在焉

雙魚：有貴人運、受到長官看重，感情有機會遇到金桃花

1/26-2/1｜星座運勢週報｜唐綺陽

唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師

接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。

