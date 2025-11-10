【唐綺陽星座運勢週報11/10-11/16】雙魚感情有主導權，雙子工作過度忙碌 | ELLE

PHOTO CREDIT: 唐綺陽｜大慕影藝提供

本週一水星逆行射手，容易溝通不良、說話太直白，需謹言慎行，避免產生誤會。週三木星逆行，情緒回穩，能好好收拾心情、釐清焦慮來源。

水象大三角，水能量高漲，有星在25、26度者成為事件主角，週四水火合相高峰，周遭出現心直口快的正義魔人，留意交通、避免搶快，當心大型事故發生。（【蘇飛雅星座運勢】2025年11月運勢：局勢翻轉但心不亂，水瓶桃花乍現、金牛偏財運爆發）

唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：水星與木星皆要「正式逆行」了。

水星逆行射手

首先是週一（11/10）登場的水星逆行，水逆射手從6度51”一路往回逆，11/19逆回天蠍，直到月底，11/30才恢復順行，

忌憚水逆的人，12月才會解除水逆警報喔。

水逆我們已很熟悉，像是「忘東忘西、折返跑、失言、溝通不順」等，尤其逆在射手，就跟「射手類人，或射手風格」有關，像是：作家、KOL、教授、老師、預言家、牧師、大師、外國人等角色，或向來順遂的幸運兒，說話太直率、想法太草率的人等，風格則是：「被人景仰慣了，態度向來高高在上，自以為是」的態度，這次水逆，讓這些人「不順」，或因過往行為，或因不當發言而嚐到苦頭、被回溯、被追究。

最倒楣的當數「惹來誤會」，像是樂觀地亂給承諾，或自以為幽默的玩笑過度，都是水逆射手的經典劇情。

水逆射手也影響出遊，不管是因天氣突變，還是交通工具故障，導致行程異動，或預定出錯、取消等，都要多點耐心應對搞定。

木星逆行

週三（11/12）木星正式逆行。我說過「木星正式逆，讓情緒洗衣機按下暫停鍵」，之前被放大到極致的無名精神困擾，能得到緩解，曾經的糾結、躊躇也可放下，拿定態度就可繼續向前，算是木逆的正面效應。

但逆行畢竟是逆行，還是會有「逆」的部分，尤其對「射手、雙魚」星座的人、事、物，有「向後拉拽」之象，有些人被某事絆住，腳步停頓，流水線不再順暢；或得放下手邊的事償還人情，接受插隊；或出了狀況以致「被追究過往」……，這些都是逆行的卡頓。

對一般大眾來說，木星逆行也是「回頭檢視自己，有否偏離航道」的最佳時機，因為曾經的大膽嘗試，現在會陸續「收到後果，聽到回應」，得到好結果的，會覺得越來越好，外界反應讓人內心充滿感激。得到壞結果的，也會明顯狀況不佳，尤其「外界實質反饋」明顯，甚至是失去、損失，明顯到無從逃避。

水象能量高漲

未來一週也仍水象大三角使水能量高漲，情緒、秘密、暗中的事，都被翻攪出來，一定很不舒服，或造成影響生涯的事件，尤其針對「有星在25、26度者」，你們是事件主角，事件不出則已，一出就影響巨大。希望大家過去都行止光明正大，沒有留下陰霾，平添牽絆。

水火合相高峰

另外也有「水火合相入相」中，水火能量越週末越高，意味著表達、說話、交通、出行有急躁之象，太匆忙、沒耐心、聲音越來越大，或脾氣容易點燃，感覺滿街都是性急的人，最好別太放任自己，以免惹禍上身。

周遭也會有正義魔人，喜以正義之名綁架他人，或予以道德審判，發動言語攻擊等，都是要注意的社會常態。

我們正式進入「五星逆行」，懷舊感、不順感都有，肉眼可見是又有颱風，肯定又讓一些人感到擾亂，只好提高注意力，仔細應對。

祝大家情緒能夠平穩，把握好自己的方向盤，不忘初心，生活平安。

【累的】金牛 天秤 魔羯 水瓶

金牛：遇反對聲音需耐心磨合；感情爭執請中間人協調

天秤：計畫突變做好心理準備；感情當心負面想法成真

魔羯：找人合作勝過單打獨鬥；感情可能收到朋友告白

水瓶：自信之處恐會出現變數；感情需留意對方的改變

【穩的】巨蟹 獅子 天蠍 射手

巨蟹：適合找假想敵來激勵自己；感情有職場戀情機會

獅子：工作上伸出援手收穫好評；感情貼心能增添行情

天蠍：事業適合低調默默耕耘；感情避免黯淡乏善可陳

射手：工作新舊任務接踵而來；感情表達之餘也需傾聽

【讚的】牡羊 雙子 處女 雙魚

牡羊：人情互動是把雙面刃；感情戰無不勝請勇敢告白

雙子：過度忙碌需注意睡眠；感情適合讓對方好好表達

處女：工作上要開口就有支援；感情喜好分明心想事成

雙魚：工作受長官賞識但壓力不小；感情能握有主導權

11/10-11/16｜星座運勢週報｜唐綺陽

唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師

接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。

