【唐綺陽星座運勢週報11/17-11/23】魔羯感情勇於表達，水瓶工作需要認真 | ELLE
PHOTO CREDIT: 唐綺陽｜大慕影藝提供
本週五星逆行中，容易感到不順遂，反省回顧與懷舊氛圍交織。週三水星逆回天蠍，秘密易被揭露，眾人被迫反思內在，天蠍座小心被翻舊帳。
週六太陽衝刺進射手，注意天氣變化大，關注學校、教育或海外計畫等相關話題。天王星對分相，莫名衝突增多，當心無故被人針對，週三至週六間需提高警覺。（【蘇飛雅星座運勢】2025年11月運勢：局勢翻轉但心不亂，水瓶桃花乍現、金牛偏財運爆發）
唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：目前，我們正在「五星逆行」的震動中，水象大三角的逆行效應，讓「以為瞞天過海的秘密、暗中勾當」，都一一揭露、起底，也就是俗話說的業力引爆。
其實，土星兩年半前進雙魚，就帶動me too，點燃引繩，業力引爆，現在土星即將離境（明年二月），離境前是另一大引爆時段，這回有木星、海王「潛入深海，帶著照妖鏡，讓暗處現形，並大大放送」，讓「浸泡生鏽到快斷裂的部分」直接「華麗麗地斷在大家眼前」，在木土連動下，一次性付出應有的、影響角色、生涯的代價。
水象強也常「製造恐懼」，如恐嚇、威脅、放話，引發聯想、想像等，不用具體做什麼，光勾動想像就能製造恐慌，讓內心軟弱、不夠堅定的人害怕，對方就達到目的。
所以請不要自亂陣腳、不戰而屈。現在能嚇到你的大多來自沒有實質傷害的恐懼。
五星逆行也多少「有點不順」，像是「好事多磨、或決定了又忽然推翻，或突發狀況多」等。這些都需多點耐心。此外，逆行也是「反」，所以發生「要人反省、反思」的事件（像是提起過去、翻舊帳、被起底），一旦遇上，勇敢承擔，該改要改，那麼運會再好起來的。
也有「充滿懷舊」的好消息，像是看老電影，領略舊時光的美好，跟老朋友、老同事碰面，翻翻舊照，聊聊往事，逛逛老街，回味往昔，一下被拉到過去時光。不過也要當心前任找上門。
水星逆回天蠍
週三（11/19）水星從射手逆回天蠍，讓全民皆記者、全民皆偵探，而且對暗藏玄機的說法，或「話中有話」特別敏感，還會回推過去，抽絲剝繭，務求讓黑暗曝光，尋找真相。
水天蠍也連結「暗黑、恐怖、不見光」的所有事，像是暗網、死亡、色情、地下活動、權貴、黑道大佬，或暗中交易、大筆金錢秘密流向等，都是大家關注的話題。
對個人而言也是，要面對「秘密可能揭露」的情況（如果有業力的話），如若沒有，那麼水逆天蠍會是「內在深沈反思」的期間，有些「永遠不會對人說」的內心想法忽然翻騰。而天蠍本身，則是被提到過去、翻舊帳、做總結的對象，希望你被提到的都是好事。
太陽衝刺進射手
未來一週也是太陽衝刺，太陽在天蠍衝刺，除了氣流紊亂天氣不穩外，更加強了秘密這邊爆完那邊爆，暗中的威嚇、黑道般的手法也會層出不窮，大家要注意保持心靈平穩，不受恐嚇影響、恐懼支配。
週六（11/22）太陽進射手，先預祝射手同學生日快樂。陽光照進射手領域的人事物，也帶動人們對射手的注目，所以舉凡「文化、學歷、考試、高等教育教授老師」，或「海外計畫、國外友人、移民」等事，都成為生活重點，可以想見出版業、教育界、法務界，航空業、航運業等，都會有事浮上檯面，讓人看見、面對，或成為社會共識的重心。
天王星的對分相
而不管是水逆跨欄，或太陽跨欄，都會與天王星先形成對分，我們都會「遇到出乎意料、不按牌理、顛覆認知的對手」，或置身在奇怪的情境中。對分也要小心「莫名衝突增多、無端被人針對」，尤其週三至週六，都是高峰，多加留意。
以上。
【累的】金牛 雙子 魔羯 水瓶
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Olena Ruban
金牛：需要配合不同意見的人；感情爭執是種溝通
雙子：行事衝動易被針對；感情成敗都與說話有關
魔羯：職場遇挑戰自己的後輩；感情積極主動表達
水瓶：溝通態度需認真嚴肅；感情遇愛鬥嘴的對象
【穩的】牡羊 巨蟹 獅子 處女
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: filadendron
牡羊：前景看好可小幅推進；感情需關注兩人願景
巨蟹：工作找有年紀落差夥伴；感情有年下戀機會
獅子：與長官互動是成敗關鍵；感情避免老氣橫秋
處女：工作任務忙碌環環相扣；感情建議風趣一些
【讚的】天秤 天蠍 射手 雙魚
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Aurelian Stanciu / 500px
天秤：尋求專業助力提升效率；感情可準備小驚喜
天蠍：感性之餘也需表現專業；親和力帶動桃花運
射手：可接受找上門的新機會；感情有進一步機會
雙魚：機會眾多但建議多參考；感情出現示好桃花
11/17-11/23｜星座運勢週報｜唐綺陽
唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師
接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。
＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
