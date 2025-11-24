【唐綺陽星座運勢週報11/24-11/30】金牛感情別太執著，天蠍工作成果出色 | ELLE
PHOTO CREDIT: 唐綺陽｜大慕影藝提供
本週五土星順行在雙魚，過往的秘密有機會究責、翻案，隱藏的事件能夠尋求公道、公諸於世，魔羯、水瓶、天秤，原本卡住的事情開始動起來。
週日水星順行在天蠍，週日前仍需當心3C產品或溝通出問題，內心念頭或死亡、性別相關等議題，會有新的想法轉折出現。木土三分相，年底前易發生社會指標性事件，將會影響社會潮流及動向。（【蘇飛雅星座運勢】2025年11月運勢：局勢翻轉但心不亂，水瓶桃花乍現、金牛偏財運爆發）
唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：年初就說過今年的風象天冥三分，會有「人際版圖，結盟、拆夥」的突然改變，而11月我們見證到，「驟然變局」來了，日本首相高市早苗的驚天直白，已經為未來，種下可預見的「連鎖反應」，改寫世界秩序版圖，足以載入史冊。
不得不說，作為台灣人，最高興的是，台灣的處境終於「被正眼看待了」，其實，台灣的處境世界早心知肚明，只是，台灣自己爭不爭氣、有沒有骨氣呢？外界也要等「可以動作，能說破的時機」，現在，看來時候已到，這就是2025年底的史詩級震撼。
外行星形成相位的力量，已經超過「照道理講、人情世故、人力作用」的範圍，也超乎所謂正常邏輯，令人驚奇又瞠目的變數已然投下，完全不同的未來正在展開。
世界要以這樣的新局面，新共識，邁向2026年，只能說，2026年不愧是火象之年，不同於水的「暗箱操作、恐嚇情勒、秘密進行」，明年，就要由火的「明明白白、昂首公然」取代，該亮相的亮相，該亮劍的亮劍，求的就是光明磊落、乾脆俐索。
當然，火能量在表現上，還會有各種不同的顯化，這就是談到明年運勢時的後話了，敬請期待。
以下先來聊本週星象吧。
土星順行
週五（11/28）土星順行。上週三有為土星順行作直播，尤其順在雙魚，預告了以前「隱約但心知肚明」的不對勁處，現在來到「轉折點」，就算過程要多痛苦、漫長，終於到了要「著手處理」（治療）時，唯有好好面對，才能將過往的業力、餘孽、錯誤清除，清爽地迎向未來，這就是土星雙魚最後階段的功課（兩個半月）。
對很多人來說，「承受該承受之果」，有人能翻身、翻案，有人被究責，也有人覺得痛快、看到公道，世間百味雜陳。
倒是土星守護的「魔羯、水瓶」，與強勢座天秤將很有感，即將揮別過去的卡，那些莫名被卡住的事，終於能推動起來。
水星快順行
週六（11/30）水星順行。因為是週末才順，所以週六前仍要注意「3C、溝通、交通」的故障、不順問題。
水星現在天蠍，觸動的仍是「水的思維方式」，對很多事的反應，仍走「揣測、懷疑、陰謀論」角度，不敢盡信表象。就算有事，也走「內心底層深沉情緒」法，就算外表平常，但內心海底火山爆發，情感無比澎湃。
水天蠍也必然提到「性別」（如強調日本首相是女性），與「死亡、遺產、稅務、匯率」等議題，隨著水星週末的順行，期待有新爆點，新轉折。天蠍人、天蠍事也成焦點，受到討論，也許是言談值得注意，或作風、新貌得到討論。水星在天蠍將順行到12/12，敬請把握。
木土三分相
年底前，我們都將處在「木土精準三分相」的能量場，以致所發生之事，都具備「影響社會」的力量，也許是改寫了自己的社會身分、社會角色（婚姻的分合，職場的進與出，推展全新方案等），或社會「暗中正發生改朝換代湧動」（只是表象暫時還看不出來），但，無疑地，我們都處在「歷史的轉折點上」，想尋求新的安身立命之點、之法的人，都得仔細觀察社會暗流如何變化，朝哪裡湧動，好站對地方，為自身的發展取得先機。
以上。
【累的】牡羊 金牛 巨蟹 魔羯
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Catherine Delahaye
牡羊：當心為追求效率過勞傷身；感情避免用責任綑綁
金牛：卡在細節小事需慢慢解決；感情太執著會煞風景
巨蟹：鑽牛角尖糾結易折磨自己；感情有修復關係機會
魔羯：因太過固執導致溝通不良；感情珍惜對方的包容
【穩的】獅子 天秤 射手 雙魚
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Kathrin Ziegler
獅子：差臨門一腳再多點耐心；感情對象太完美要當心
天秤：過度謹慎恐會錯失良機；感情太嚴肅會擋掉桃花
射手：對嚴肅的人要認真應對；感情付出不對等會卡住
雙魚：貴人運旺但不能鬆懈；感情遇桃花要好好把握住
【讚的】雙子 處女 天蠍 水瓶
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Alina Rudya/Bell Collective
雙子：貴人的碎念是出自關心；感情太死腦筋會很掃興
處女：諸事順利但別太鬆懈；感情放輕鬆點會更有魅力
天蠍：工作成果出色受人稱讚；感情與個人的狀態有關
水瓶：升官運強受長官提拔；感情若是女性要柔軟一些
11/17-11/23｜星座運勢週報｜唐綺陽
唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師
接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。
【延伸閱讀】
>> 11月風象星座：天秤座遠離有毒關係、雙子座伴侶為錢爭吵
>> 11月水象星座：雙魚座給伴侶小驚喜、天蠍座告別過去感情
>> 11月土象星座：處女座耐心突破困境、金牛座出現心動對象
>> 11月火象星座：牡羊座避免情緒溝通、射手座感情轉移重心
＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
唐綺陽揭本週運勢！土星順行在雙魚：過往秘密有望翻案
生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布11月24日至11月30日的一週星座運勢，她指出這週星象影響為「土星順行、水星快順行、木土三分相」；本週五土星順行在雙魚，過往的秘密有機會究責、翻案，隱藏的事件能夠尋求公道、公諸於世，魔羯、水瓶、天秤，原本卡住的事情開始動起來。週日水星順行在天蠍，週日前仍需當心3C產品或溝通出問題，內心念頭或死亡、性別相關等議題，會有新的想法轉折出現。至於「木土三分相」方面，象徵著年底前易發生社會指標性事件，將會影響社會潮流及動向。民視 ・ 4 小時前
11月底運勢籤！2生肖財運爆發 屬豬「大凶」纏身
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖下周運勢籤詩，其中，屬虎、屬龍者財運佳，生肖豬則是「大凶」，建議重要決定延至12月。中天新聞網 ・ 20 小時前
12星座本周運勢〈11.23~11.29〉
【牡羊座】致勝技巧：心存善念，收穫豐厚。【金牛座】致勝技巧：膽大心細，做好預算。【雙子座】致勝技巧：披荊斬棘，劍及履及。【巨蟹座】致勝技巧：樂於助人，貴人增多。【獅子座】致勝技巧：順勢而為，把握良機…科技紫微網 ・ 1 天前
12生肖本周運勢 屬雞者飛黃騰達、屬龍者愛情健康皆豐收
本周事業運前三名：1.雞工作：本週運勢旺盛，心想事成，為第一名。可以明確的向上司表明立場，到位的將專案完成，不居功自傲。2.龍工作：本周運勢不錯，為第二名。在公司多聽聽他人意見，對工作有幫助的主張和想法，才能取得成就。2.猴工作：本周運勢上升，同為第二名。即使...CTWANT ・ 1 天前
小孟老師運勢／週末桃花誰家開？專家點「3星座」戀愛亂流注意了
生活中心／綜合報導11月23日星座戀愛運勢出爐！命理專家「小孟老師」點名今日由獅子座、牡羊座、天秤座呈現三段不同戀愛能量，甜蜜、平穩與壓力同時登場，其中，獅子座勇奪戀愛運冠軍，與伴侶相處自在順暢，感情升溫機率大增；牡羊座落在中段，默契感穩定但仍需細緻經營；而天秤座戀愛運較弱，容易因未來不確定而想太多，建議多給彼此安全感，以免小誤會發生，整體來看，今日星座戀愛氛圍差異大，各星座情感走向各有亮點與挑戰。民視 ・ 1 天前
小人退散！ 4星座受阻礙 事業、感情恐受影響
小人退散！ 4星座受阻礙 事業、感情恐受影響EBC東森新聞 ・ 19 小時前
小雪大雪運不冷！農曆十月12生肖好運榜出爐
2025年乙巳蛇年農曆十月，利休養生息、進補蓄力。那麼，此月十二生肖運勢會是冰雪降臨，還是好運加持、溫暖如春？請跟隨科技紫微網一起來看看吧。科技紫微網 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 4 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 20 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 2 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 4 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 6 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 22 小時前