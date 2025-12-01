【唐綺陽星座運勢週報12/1-12/7】牡羊感情別太孩子氣，處女工作溝通遇阻礙 | ELLE

PHOTO CREDIT: 唐綺陽｜大慕影藝提供

本週水星順行在天蠍，各種秘密或醞釀已久的事情，去除疑慮開始著手進行。週一金星進射手，嘉惠所有射手領域的人事物，例如：射手座、海外事務、教育體系相關或各個領域大師，受到大眾喜愛與崇拜。水象大三角尾聲，20-29度有星者最有感，心事特別多、情緒易受到翻攪。（【蘇飛雅星座運勢】2025年11月運勢：局勢翻轉但心不亂，水瓶桃花乍現、金牛偏財運爆發）

唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：年底之前，我們都身處「木土精準三分相」的能量場，以致所發生之事，都具備「影響社會」的力量，我們身處「歷史的轉折點」，得仔細觀察社會暗流如何變化，朝哪裡湧動。這是上週週報文的一段。

廣告 廣告

年底還有天海六分，三王星的連結充滿宿命色彩，香港大火，就是令人無力又遺憾的憾事，天王驟變海王，無從抗議而後遭到最殘酷的結果，深埋在每個人心裡的憤怒、遺憾、痛苦，就是「湧動的暗流」，目前表面看不見，但暗中蓄積的力量，將來必會成為一個開關（一定要秉公處理，並盡力照顧賠償，才可能縮小暗流，就提醒到這裡了）

11月的「變」，也讓很多人生活開始不一樣，不用等明年，現在就要開啟另一段人生。也許是同事變了，主管換了，也許是新的計畫，新的健康方案，新的狀態，變化大到不習慣，但，也只能積極迎接，並以最樂觀的心情期待，期待新的火花勝過舊的，期待這個改變，帶來意想不到的好結果。

水星順行

本週最大消息，就是水星順行了。水逆期間（11月），發生之事都在逼我們檢討過去，事情也一直有「卡頓」感，現在，早在琢磨、醞釀之事，終於可以動起來。

跟天蠍有關的「死亡、危機，暗中掌控者，當權者」或天蠍座人、性話題、犯罪討論等，都是焦點，人們對禁忌心知肚明，卻也試著用自己的方式去觸碰禁忌。

我們也難免談及「遺產、投資」，或處理涉及大筆金額之事，動輒億來億去，都不是小數目。不管數字是損失還是獲得，金額都足以令人瞠目。

金星進射手

甫進週一（12/1）金星進射手。

對射手座人，或高等教育的研究生、教授，大師、預言家、宗教界人士，都能得金星加持（金星將待到12/25聖誕），也許是日子舒服些，愛美、變得美些，或發揮強項、得到重視、受人喜愛等，金星將賦予射手表現的空間，與寬容、帶著金星濾鏡的評價，讓射手舒服不少。

你有海外的事要忙嗎（旅遊計畫、外國友人、海外置產、移民等），金星射手期間會忙得很愉快，有效果，並廣結善緣。人們也能摒除掉被八卦引導的陋習，接受「較高觀點」的評論，畢竟擒賊要擒王，只有抓到核心才能解決問題，有觀點、能講出核心者，都將得到重點，並發揮力量。

水象大三角尾聲

目前也是水象大三角尾聲，含括了20-29度（變動度數），這個區間有星者，是較受暗流覆蓋、牽引的人──

如果有莫名心緒翻攪，多半是「對過去某些事感到悔恨」，如果已經發現，就盡力去解決、處理吧，這才是重獲平靜的唯一方式。

【累的】巨蟹 獅子 魔羯 水瓶

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Anastasiia Krivenok

巨蟹：工作忙於善後收尾；感情可透過安慰增加機會

獅子：工作成堆只能一一完成；感情要多講甜言蜜語

魔羯：出現破壞性轉折並非壞事；感情裂縫趁機攤牌

水瓶：注意細節別犯意外失誤；感情當心記性差出錯

【穩的】金牛 雙子 處女 射手

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Alexandr Kolesnikov

金牛：無法推進的事暫且放下；感情學會四兩撥千斤

雙子：工作受女長官干擾需應對；感情太自我會扣分

處女：工作溝通遇阻需處理；感情爭執亦與溝通有關

射手：合作對象狀態有改變；感情聚少離多需要經營

【讚的】牡羊 天秤 天蠍 雙魚

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Olga Pankova

牡羊：員工管理是成敗關鍵；感情別表現得太孩子氣

天秤：美好的願景需先觀察；感情價值觀需有一致性

天蠍：工作任務圓滿收尾；感情的曖昧答案即將明確

雙魚：成績亮眼可高調表現；感情展現活力更有魅力

12/1-12/7｜星座運勢週報｜唐綺陽

唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師

接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。

【延伸閱讀】

>> 12月風象星座：天秤感情迎分水嶺、水瓶戀人間有信念衝突



>> 12月土象星座：金牛有桃花悄悄出現、摩羯勇敢跨出舒適圈



>> 12月火象星座：牡羊給伴侶小驚喜、獅子工作展現領導魅力



>> 12月水象星座：天蠍家人爭執越演越烈、雙魚遠離情勒關係

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載