【唐綺陽星座運勢週報12/1-12/7】牡羊感情別太孩子氣，處女工作溝通遇阻礙 | ELLE
PHOTO CREDIT: 唐綺陽｜大慕影藝提供
本週水星順行在天蠍，各種秘密或醞釀已久的事情，去除疑慮開始著手進行。週一金星進射手，嘉惠所有射手領域的人事物，例如：射手座、海外事務、教育體系相關或各個領域大師，受到大眾喜愛與崇拜。水象大三角尾聲，20-29度有星者最有感，心事特別多、情緒易受到翻攪。（【蘇飛雅星座運勢】2025年11月運勢：局勢翻轉但心不亂，水瓶桃花乍現、金牛偏財運爆發）
唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：年底之前，我們都身處「木土精準三分相」的能量場，以致所發生之事，都具備「影響社會」的力量，我們身處「歷史的轉折點」，得仔細觀察社會暗流如何變化，朝哪裡湧動。這是上週週報文的一段。
年底還有天海六分，三王星的連結充滿宿命色彩，香港大火，就是令人無力又遺憾的憾事，天王驟變海王，無從抗議而後遭到最殘酷的結果，深埋在每個人心裡的憤怒、遺憾、痛苦，就是「湧動的暗流」，目前表面看不見，但暗中蓄積的力量，將來必會成為一個開關（一定要秉公處理，並盡力照顧賠償，才可能縮小暗流，就提醒到這裡了）
11月的「變」，也讓很多人生活開始不一樣，不用等明年，現在就要開啟另一段人生。也許是同事變了，主管換了，也許是新的計畫，新的健康方案，新的狀態，變化大到不習慣，但，也只能積極迎接，並以最樂觀的心情期待，期待新的火花勝過舊的，期待這個改變，帶來意想不到的好結果。
水星順行
本週最大消息，就是水星順行了。水逆期間（11月），發生之事都在逼我們檢討過去，事情也一直有「卡頓」感，現在，早在琢磨、醞釀之事，終於可以動起來。
跟天蠍有關的「死亡、危機，暗中掌控者，當權者」或天蠍座人、性話題、犯罪討論等，都是焦點，人們對禁忌心知肚明，卻也試著用自己的方式去觸碰禁忌。
我們也難免談及「遺產、投資」，或處理涉及大筆金額之事，動輒億來億去，都不是小數目。不管數字是損失還是獲得，金額都足以令人瞠目。
金星進射手
甫進週一（12/1）金星進射手。
對射手座人，或高等教育的研究生、教授，大師、預言家、宗教界人士，都能得金星加持（金星將待到12/25聖誕），也許是日子舒服些，愛美、變得美些，或發揮強項、得到重視、受人喜愛等，金星將賦予射手表現的空間，與寬容、帶著金星濾鏡的評價，讓射手舒服不少。
你有海外的事要忙嗎（旅遊計畫、外國友人、海外置產、移民等），金星射手期間會忙得很愉快，有效果，並廣結善緣。人們也能摒除掉被八卦引導的陋習，接受「較高觀點」的評論，畢竟擒賊要擒王，只有抓到核心才能解決問題，有觀點、能講出核心者，都將得到重點，並發揮力量。
水象大三角尾聲
目前也是水象大三角尾聲，含括了20-29度（變動度數），這個區間有星者，是較受暗流覆蓋、牽引的人──
如果有莫名心緒翻攪，多半是「對過去某些事感到悔恨」，如果已經發現，就盡力去解決、處理吧，這才是重獲平靜的唯一方式。
【累的】巨蟹 獅子 魔羯 水瓶
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Anastasiia Krivenok
巨蟹：工作忙於善後收尾；感情可透過安慰增加機會
獅子：工作成堆只能一一完成；感情要多講甜言蜜語
魔羯：出現破壞性轉折並非壞事；感情裂縫趁機攤牌
水瓶：注意細節別犯意外失誤；感情當心記性差出錯
【穩的】金牛 雙子 處女 射手
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Alexandr Kolesnikov
金牛：無法推進的事暫且放下；感情學會四兩撥千斤
雙子：工作受女長官干擾需應對；感情太自我會扣分
處女：工作溝通遇阻需處理；感情爭執亦與溝通有關
射手：合作對象狀態有改變；感情聚少離多需要經營
【讚的】牡羊 天秤 天蠍 雙魚
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Olga Pankova
牡羊：員工管理是成敗關鍵；感情別表現得太孩子氣
天秤：美好的願景需先觀察；感情價值觀需有一致性
天蠍：工作任務圓滿收尾；感情的曖昧答案即將明確
雙魚：成績亮眼可高調表現；感情展現活力更有魅力
12/1-12/7｜星座運勢週報｜唐綺陽
唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師
接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。
【延伸閱讀】
>> 12月風象星座：天秤感情迎分水嶺、水瓶戀人間有信念衝突
>> 12月土象星座：金牛有桃花悄悄出現、摩羯勇敢跨出舒適圈
>> 12月火象星座：牡羊給伴侶小驚喜、獅子工作展現領導魅力
>> 12月水象星座：天蠍家人爭執越演越烈、雙魚遠離情勒關係
＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/1-12/7 內心小劇場翻騰 射手感情聚少離多要主動 雙魚工作亮眼可高調表現
水星順行在天蠍座，有什麼秘密要處理呢？有什麼你內心想通，要破釜沉舟處理的事情？或者是跟性、性別這一類有關的狀況，或跟錢有關的事情，我們都要開始著手進行了。Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前
11／29水逆結束！財運將開始大旺5星座，獅子貴人越來越多，「第1名」金錢運觸底反彈
水逆結束後，整體的金錢運勢會像重新啟動一樣，許多人會發現自己原本停滯不前的狀況突然有了轉機，無論是合作、收入還是案子，都會開始順利進行！命理專家小孟塔羅雲蔚老師分析，有5星座將迎來財運的重啟，不僅加速女人我最大 ・ 4 小時前
12星座本月運勢〈12.01~12.31〉
【牡羊座】本月優勢：魅力得以展現，愛情順勢而來。【金牛座】本月優勢：好奇心會帶給你無限精彩。【雙子座】本月優勢：精力十足，工作學習效率大大提高。【巨蟹座】本月優勢：會站在別人的角度思考問題，你的體諒…科技紫微網 ・ 12 小時前
小孟老師運勢／天秤職場加分 魔羯財運需謹慎
生活中心／綜合報導11 月 30 日星座運勢曝光！清水孟國際塔羅 小孟老師 解析 12 星座今日在工作、感情與財運上的整體走向，同時公布專屬的幸運色、貴人與小人。其中，金牛座在感情方面溫馨甜蜜，與伴侶互動和諧，是能明顯感受到愛意的一天；而天秤座在工作上表現突出，具備成為領導幹部的機會，適合承接新任務；至於財運部分，魔羯座需特別注意資產風險，避免因大意造成損失。民視 ・ 1 天前
12月愛情運勢TOP3星座：年末升溫，誰能把曖昧推進？
年末的12月，情感節奏從「觀望」走向「定案」：聚會旺、儀式感足，表白、見家長、定下未來的關鍵時刻接連上門。本月愛情運最旺三星座，你是否上榜？ https://gimgs.click108.com.t…科技紫微網 ・ 4 小時前
【火象星座運勢】12/1 白羊座海外有緣、獅子座表現亮眼、射手座險中求富
★白羊座：有朋自遠方來，有旅行、向外發展、接觸外國或跨界人士的好機會。 ★獅子座：運勢走揚，表現亮眼。容易有旅行、出國機會。國際合作、桃花旺。 ★射手座：積極進取，富貴險中求。可得戀愛、娛樂、表演、運動競賽的機會。太報 ・ 4 小時前
宇宙能量大轉折！金牛防破財 天蠍有望解決財務困境
進入2025年最後一個月的第一天，宇宙即將展開一場精彩絕倫的年度謝幕大戲！塔羅牌老師艾菲爾表示，十二月不僅迎來了冬至、耶誕節，在星象上也熱鬧非凡，為我們帶來一波又一波的能量轉變。月初，金星進入射手座，讓愛與美充滿了探索與自由的氛圍。緊接著，雙子座滿月與年度最大的超級月亮攜手登場，將我們的情緒與潛意識推向高點，許多累積的議題可能在此刻迎來圓滿或厘清。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 15 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 2 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 15 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 18 小時前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 1 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前