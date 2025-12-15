【唐綺陽星座運勢週報12/15-12/21】雙魚桃花順其自然，雙子工作放下心防 | ELLE

PHOTO CREDIT: 唐綺陽｜大慕影藝提供

本週火星進摩羯，周圍瀰漫嚴肅風氣，做事容易一板一眼，魔羯相關人事物以及政府機關、高層成為焦點，身體要注意乾癢、掉髮或牙齒有狀況。太陽進魔羯，在嚴肅的氛圍中，做事更認真務實，工作嚴謹不得閒，政府機關、大老闆，發生意料之外的轉折點。（【蘇飛雅星座運勢】2025年12月運勢：先亂後順迎轉機，天蠍理財手氣佳、射手魅力引來追求者）

唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：過去一週火星衝刺，是否有發生熱鬧、火爆、喧囂激動、或耗體力、受傷的事呢？這次火星衝刺在射手，火能量強勁，想必很多人度過挺「耗能」的一週，再來火星就要移位，把握任何可休息的機會休息。

火星進魔羯

12/15（一）火星進魔羯。可以想見，魔羯相關的一切都要「紅、火、動」起來，如魔羯人成為焦點、受到矚目，或大機構、政府動見觀瞻，公司高層混得怎樣備受討論（通常是厲害的），也逐漸揮別過去過度自由、放任、不羈的態度，進入該怎樣就怎樣的規範裡。

廣告 廣告

開始認真想工作的事，或重要的事進入緊鑼密鼓階段（皮繃緊，擔責任了），社會也瀰漫「嚴肅點好嗎」的要求，那些一板一眼、超認真的人，也反而爆紅。

魔羯掌管的皮膚、牙齒、骨骼、頭髮也要注意，像是皮膚乾癢、泛紅，或注意髮質髮量，介意掉髮，或想要染髮，購置髮品。牙齒也是，動念箍牙、整牙，或牙疼出血，討論治療方案。或想要按摩，舒鬆筋骨，不然無意識地就會緊繃，肩背痠痛。

太陽進魔羯

火魔羯六天後，就換12/21（日）太陽進魔羯，是冬至大節氣。

故週日前太陽衝刺射手，就好好把握最後放浪與瘋狂，想玩想任性的，就享受一下這野性一波吧。日進魔羯是魔羯座人開始過生日，預祝魔羯座們生日快樂呀。

冬至是大節氣，秋與冬在此時交替，我們身處季節鋒口，肯定能感受氣候的劇烈轉變，像是忽晴忽雨、或時冷時熱，體質纖弱者一定要小心保暖、保重。

日魔羯一樣要我們認真面對「責任、工作，與事業」，不能再放飛自我，進度落後的部分，也得積極補起來，是「償債」的時候。

工作也開始上軌道，講究起節奏，分配起任務，務求井井有條，進度有序，所以人人都不得閒，得頂真起來。

不過，本次季節交替也引動，天王、冥王，所以也會看到政府機關、大老闆們「不按牌理、威權、冷酷」的一面，或某些決議、策略忽然轉彎，讓人措手不及。不過，這些措手不及也許早有跡象，只是過去還鬆散著，看似無謂，忽然在本週「開始變現」而已。

以上。

氣候多變，記得保重身體喔。

【累的】巨蟹 獅子 處女 射手

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: fotostorm

巨蟹：支援性任務表現亮眼，感情務實付出更能加分

獅子：睡眠不足要注意健康，感情低潮等待他人主動

處女：周遭出事需收爛攤子，感情避免衝突擦槍走火

射手：突發插曲打亂節奏，感情上嚴肅挑剔讓人怯步

【穩的】牡羊 天秤 天蠍 雙魚

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Trevor Worden

牡羊：工作忙碌有成就感，感情避免因顧事業而忽略對方

天秤：事業聚焦在長遠規劃上，感情價值觀不同者易分歧

天蠍：工作有爆發力要小心過勞，感情忙碌易有職場火花

雙魚：做事易恍神需理性控制，桃花順其自然、稍縱即逝

【讚的】金牛 雙子 魔羯 水瓶

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Andrija Nikolic

金牛：貴人運旺互相加持，感情溫柔放輕鬆能增添魅力

雙子：放下心防能收獲善意，自我設限易阻擋桃花在外

魔羯：工作進入忙碌期無暇他顧，感情保守會略顯無聊

水瓶：突發狀況反而激發創意，感情展現幽默表達溝通

12/15-12/21｜星座運勢週報｜唐綺陽

唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師

接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。

【延伸閱讀】

>> 12月風象星座：天秤感情迎分水嶺、水瓶戀人間有信念衝突



>> 12月土象星座：金牛有桃花悄悄出現、摩羯勇敢跨出舒適圈



>> 12月火象星座：牡羊給伴侶小驚喜、獅子工作展現領導魅力



>> 12月水象星座：天蠍家人爭執越演越烈、雙魚遠離情勒關係

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載