【唐綺陽星座運勢週報12/22-12/28】射手感情加強溝通，水瓶工作避免逃避 | ELLE

PHOTO CREDIT: 唐綺陽｜大慕影藝提供

本週群星在魔羯，與魔羯有關人事物皆為焦點，政府機關或大公司組織運作忙碌，社會易出現雙方對立，兩派意見對壘，產生衝突也是一種溝通的過程。

金星進魔羯，將緩和緊張的氣氛，優秀表現會被看見肯定，落在感情宮位則有機會出現桃花。日火逐漸合相，計畫周全以更謹慎的態度處理事情。（【蘇飛雅星座運勢】2025年12月運勢：先亂後順迎轉機，天蠍理財手氣佳、射手魅力引來追求者）

廣告 廣告

唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：事發一天多，所有人仍在震撼與情緒中，忍不住想究竟為什麼會發生這種事？網路上出現許多揣測，知道大家心情都亂，但還是先穩住情緒，不要被紛亂訊息引導，導致更大的恐慌，請多一點耐心，真相一定會浮現。

我們即將跨入火年，在火年中，過往「暗中蓄積、私下瀰漫」的部分，會一下被提到檯面上，火可好可壞，既可能傷人，也可以帶來明亮、溫暖，但願我們是火年中，善用火而得到幸運的人。

今天就是冬至（12/21），太陽揮別與土海的四分，進入魔羯，開啟「長達20天」的日火合入相（直到明年的1/10），如「魔羯座、高層、長官、嚴肅的人、老一輩」，或「政府機關，大型機構、公務組織」，也可能是「獅子座、貴族、皇家、領袖者」，或「明星、才人、年輕人」，上述領域的人都要繃緊神經，在日火合的未來二十天，緊急要應對的事務多，可能火紅，也容易被針對、批評，必須卯足精神，以運動家精神應對。

群星在魔羯

其實，日火合魔羯也影響所有人，讓人不知不覺中「變得警戒、緊繃、嚴肅」起來，也提昇作事效率，或「任務導向、就事論事」，拒絕情勒、不帶感情，現在群星在魔羯，更是如此，這段魔羯過生日期間，也讓這個年底大家都成工作狂。

日火逐漸合相

日火合入相也使人「沒啥耐性，或帶有攻擊性」，講著講著就急躁起來，或顯得嚴厲、直接、不近人情，或忍不住想跟人比較、開快車等，感覺有點「戾氣」。

也要小心發炎、燒燙傷、皮膚刮傷、乾燥，或牙齦出血，骨質問題等，往往以急性方式發作，工作領域容易工傷者，請先做好預防措施，或有常備良藥，以備不時之需。

金星進魔羯

週五（12/25）金星進魔羯，緊張氣氛稍微和緩，至少我們「忙出具體成績，忙得有成就感、價值感」，或辛苦有代價，優秀被看見，努力的確有用等，讓人心甘情願。

但魔羯星群的時段，也是星群「與木星逐漸形成對分」時，生活中定會出現兩種聲音或派別的對立，既是衝突，也是溝通──

大家要盡量把持自己別被情緒操控，才能就事論事，完成想達成的任務。

最後，願逝者安息，也祈禱傷者早日康復，台灣平安、回歸步調，恢復寧靜。

【累的】雙子 巨蟹 射手 水瓶

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Anastassiya Bezhekeneva

雙子：阻礙浮現需探究原因，感情與過去所作所為相關

巨蟹：易受攻擊需硬起來對抗，感情慎防暗箭與第三者

射手：需面對問題不要逃避，感情耳朵請放軟加強溝通

水瓶：避免逃避現實、故步自封，感情要避開業力吸引

【穩的】獅子 處女 魔羯 雙魚

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: owngarden

獅子：工作上事必躬親卻拖慢進度，感情需找回幽默感

處女：能者多勞、工作繁忙應接不暇，感情容易情緒化

魔羯：與高層互動壓力大，感情展現個人魅力卻難相處

雙魚：新方案宜創新採用新做法，感情換新模式更順利

【讚的】牡羊 金牛 天秤 天蠍

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Ivan Bajic

牡羊：水到渠成、努力成果顯現，感情關係考慮進一步

金牛：小幫手與貴人齊聚相助，感情將有年輕桃花出現

天秤：工作嚴謹按部就班推進，感情用行動來證明誠意

天蠍：工作順心意往目標前行，感情享受自在或受寵愛

12/22-12/28｜星座運勢週報｜唐綺陽

唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師

接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。

【延伸閱讀】

>> 12月風象星座：天秤感情迎分水嶺、水瓶戀人間有信念衝突



>> 12月土象星座：金牛有桃花悄悄出現、摩羯勇敢跨出舒適圈



>> 12月火象星座：牡羊給伴侶小驚喜、獅子工作展現領導魅力



>> 12月水象星座：天蠍家人爭執越演越烈、雙魚遠離情勒關係

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載