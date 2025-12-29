【唐綺陽星座運勢週報12/29-1/4】金牛感情聚少離多，魔羯工作忙碌需放鬆 | ELLE
本週受魔羯星群影響，大眾忙於除舊迎新，同時責任與壓力俱增，處事態度嚴肅，局勢受大企業及高層動向的影響，週五前水星射手，話題仍在海外及國際相關事務。
週五水星進魔羯，思考溝通更務實，做事講究步驟，想要成功的意志更堅定。魔羯對分木星，出現兩派對立，不同價值觀的衝撞，易引起大眾不安全感。（【蘇飛雅星座運勢】2025年12月運勢：先亂後順迎轉機，天蠍理財手氣佳、射手魅力引來追求者）
唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：冬至以來，有覺得比平常忙、比平常累嗎？也許不是每個人，但魔羯的「認真、規則fu」，常賦予人有「不可放鬆的執念」，以致就算沒那麼多行程，筋骨也多幾分緊繃。
何況現在有「火星、太陽、金星」在魔羯的魔羯星群影響，且未來12天漸合火星，有種「強度層層疊加」感──
大家務必「該做就做，該休息要休息」，凡事照規矩來反而快。
目前水星仍在射手（週五才離開），故週五前，水星仍引導我們關注他國事務、國際新聞、探討文化差異、與各國特色比較，或用大數據、高視角、哲學思想考慮事物，別有另類體會。
水星進魔羯
週五（1/2）時水星也進魔羯，屆時就是「四星魔羯」了。
當主掌溝通、交流、關注度的水星也加入魔羯，人們更會用「負責、嚴肅」的態度看待事物，不只我們自己，「上面的人」也是（像是長官、長輩、前輩等），能見度、話題度增高，高層的一舉一動牽動局勢，人們生活只好「繞著上面」打轉，責任與壓力齊增。
當然我們自己也「責任制」起來，不用別人催壓力就很大，這種時節，身體容易過勞，筋骨容易酸痛，從事按摩放鬆行業的業者，應該也都要忙死了。
水魔羯期間，也讓我們想法偏務實，與其自憐自艾、埋怨，不如捲起衣袖、水來土掩，搞定事情才要緊。別說這樣不近人情，這都什麼關頭了，還情來情去、繞來繞去太耽誤時間，不如「機械般操作」來得有效率。
水魔羯也讓人談論「偏一板一眼、嚴肅、僵化」的高層、長官長輩、領導者，他們的好帶來秩序，但他們的僵化也會帶來限制，這是討論制度、思考方向的絕佳時機，關乎架構的很多討論，紛紛出籠。
人們也聚焦在「能吃苦、意志堅定」的人身上，這是魔羯式的成功，有些人就是因為吃得苦中苦，成為人上人的，案例激勵人心。
但同時，那些做著最苦最累的活卻收入微薄，日子困苦不得翻身的人們，他們的遭遇、處境，也在水魔羯時得到凸顯，他們的處境，他們的苦況，社會的影響，都是沈重但又無法忽視的議題。
魔羯對分木星
而魔羯星群，將逐漸對分木星，「對分」勢必帶來「兩派對立」，自由派與秩序派的對立，溫情派與嚴肅派的對立，保守派與激進派的對立，都在明年一月上旬前越來越白熱化（搭配日火入相），是一種凸顯問題的短期社會現象，大家有心裡準備即可，衝撞雖令人不安，但也無需過慮。
下次週報就是明年了，時間過得真的很快，讓我們期待新的一年一切翻新，迎向希望，一起藉著日火合能量嗨一波吧。
【累的】金牛 雙子 巨蟹 魔羯
金牛：人際變動需重新適應，感情聚少離多要多聯繫
雙子：危機當轉機先別失望，感情有壓力適合先分開
巨蟹：外界干擾多須做出應變，感情要勇敢說出想法
魔羯：工作忙碌需適時放鬆，感情當心抱怨影響氣氛
【穩的】牡羊 天秤 射手 水瓶
牡羊：人際關係忙碌、應酬聚會多，有桃花但都不喜歡
天秤：一舉一動備受矚目，感情魅力大增吸引他人目光
射手：工作細節瑣事要有耐心，感情有職場戀情的機會
水瓶：動用人脈爭取資源壓力大，感情重視價值觀契合
【讚的】獅子 處女 天蠍 雙魚
獅子：工作忙碌成果亮眼，感情自信散發魅力但無心思
處女：狀況穩定因不自信陷入迷惘，感情運旺卻不習慣
天蠍：事業繁忙請多注意養生，感情應多照顧對方心情
雙魚：工作上能見度高、運勢強，感情告白成功人氣旺
12/29-1/4｜星座運勢週報｜唐綺陽
唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師
接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。
