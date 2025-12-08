【唐綺陽星座運勢週報12/8-12/14】巨蟹感情多珍惜對方，獅子工作提起自信心 | ELLE
本週火星衝刺，脾氣容易急躁，或遇事又急又快，特別要當心火災、衝突與交通安全。木土被觸動，容易引發社會事件，多留意觀察大趨勢。海王星順行，農曆年將至，做好準備迎接新局面。水星二度進射手，用更智慧的角度看事情，可為未來做規劃。（【蘇飛雅星座運勢】2025年12月運勢：先亂後順迎轉機，天蠍理財手氣佳、射手魅力引來追求者）
唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：群星射手時節，人們、國家間的「射手式溝通」就是跟雙子的明說不同，總有「高來高去，強調高度」，或負面一點「假藉信條、硬扯信念」的意味，只能說，雖沒明講，但「懂的就懂」。
未來一週，仍是群星射手（日、金、火、水週五進），之後還會生出什麼「高來高去的表達，與外交事件」呢？我們且拭目以待。
火星衝刺
未來一週也都在「火星衝刺」能量場裡，以致人心容易浮躁、很嗨、或火氣不小，影響所及，也使很多事「突如其來，說風就是雨」，發展又急又快，應對只好憑本能、直覺，很考驗基本人性，和有無遠見、信念。
火氣不小的時節，也要當心火能量之災，如火災、飛機、輪船、高鐵等大型運輸的狀況，或臨時得出國、行程偏趕等，還有引發溝通衝突（尤其與理念不同的人，話不投機下，仍「忍不住高來高去」，隔空嗆聲）。
射手人的一舉一動也成話題，既能是萬眾矚目焦點，也能引發攻擊撻伐（有爭議言行時，就能引發火星傷害性），不管哪種，都能「紅一波」，狠狠吸睛一把。
未來一週也籠罩在木土呈相裡，意味發生之事，多能「觸動社會神經」，因有驚動社會、組織的「代表性、啟發性」，以致延伸更多後續討論，帶動改革（朝修法、立案的方向去），也可藉此窺見社會動向與趨勢。
海王星順行
週三（12/10）海王星順行，這次順行是對雙魚的最後巡禮，明年一月就要正式移位。所以對雙魚象徵的一切，像是雙魚人、雙魚事如「詐騙、受害弱勢、宗教信仰、藝術、濾鏡、美化、作假」，之前引發「社會無力感蔓延」之處，現在是「拿出辦法整治」之時，不再放任無視，至少想要撥開迷霧、去揭發去看清的意圖，對整體社會來說，是在為上一個階段收束，為下一個階段準備。
對雙魚座來說，守護星順行，也是「生涯的轉折點」，也許是心境變了，或周遭情境轉變，使得你們有鬆綁、解除卡頓之感，不管心境好壞，至少開始前行推進，並在農曆年迎來新一波翻篇局面，請以樂觀心情來應對吧。
水星二度進射手
週五（12/12）則是水星二度射手。是水星弱勢位，之所以弱勢，就是因為當大家都「高來高去，不正式說開」，就會使溝通效果延遲，或摸不著頭腦，所以水星射手時的溝通，很需要志同道合，拿出智慧不被表象迷惑，才能解開謎底，同頻共振。
所以聽話或看事不能憑表象，要往「事件意義」這種「有高度、能俯瞰全局」的視角去觀察。如果能掌握其思維模式，思考就有高度所帶來的透徹，很適合用來為未來作規劃，或對局勢變化與意義有更多心得。
以上。
【累的】獅子 射手 魔羯 雙魚
獅子：提起自信心工作表現才會好，感情也別太悲觀
射手：工作上立場搖擺影響大局，感情容易拒絕溝通
魔羯：避免操心過度勞心傷身，感情別自責樂觀一點
雙魚：付出前先問工作目標，感情管情緒才能加溫
【穩的】巨蟹 處女 天秤 水瓶
PHOTO CREDIT: miodrag ignjatovic
巨蟹：長輩施壓需要柔性應對，感情要珍惜對方的配合
處女：擔任支援腳色獲得成就感，感情可發展職場戀情
天秤：遇情緒化夥伴考驗耐性，感情太讓步會迷失自我
水瓶：遇強硬對手要巧妙應對，感情相處稍微就事論事
【讚的】牡羊 金牛 雙子 天蠍
牡羊：工作按部就班成果穩定，感情一板一眼情趣少
金牛：新計畫開跑躍躍欲試，感情愈活躍桃花就愈旺
雙子：工作財務處理得心應手，感情說到做到最加分
天蠍：成果差強人意反而是好消息，有桃花但非最愛
12/8-12/14｜星座運勢週報｜唐綺陽
唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師
接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。
【延伸閱讀】
>> 12月風象星座：天秤感情迎分水嶺、水瓶戀人間有信念衝突
>> 12月土象星座：金牛有桃花悄悄出現、摩羯勇敢跨出舒適圈
>> 12月火象星座：牡羊給伴侶小驚喜、獅子工作展現領導魅力
>> 12月水象星座：天蠍家人爭執越演越烈、雙魚遠離情勒關係
