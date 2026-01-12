唐綺陽星座運勢／天秤感情「有復燃、挽回可能性」！處女當心過勞傷身

唐綺陽週報（1/12-1/18）

海王星在雙魚座進行最後衝刺，詐騙、Metoo或其它檯面下的事件可能正慢慢浮現，這段期間請注意睡眠，避免飲酒和任何會上癮的習慣，也請不要逃避問題，因為這些可能都會造成傷害。

1/17（六）金星進入水瓶座，因為跟冥王星入相位，讓它格外具備力量，民眾的意見漸漸成為焦點。金星將在水瓶待到2/10，會讓水瓶座的人更討喜、美麗，也使得與科技、未來、創意相關的事物更容易被接受，不妨趁此機會做點創新的事。

【累的】

雙子：瑣事多又亂要注意規劃，感情說錯話引發連鎖效應

處女：過勞風險提高需顧健康，感情別把責任全攬身上

天秤：某段關係走向結束，感情有復燃或挽回的可能性

天蠍：合作不順宜單打獨鬥，感情顯得冷淡讓人難靠近

【穩的】

牡羊：事情按部就班推進中，感情需實際付出經營關係

金牛：兩難局面要務實抉擇，感情不同步調需多協調

巨蟹：女性長輩關照壓力大，感情關心過度反成負擔

獅子：別逞強硬撐影響判斷，感情太高冷會拉開距離

【讚的】

射手：有封神或掌權的機會，感情氣場強勢你說了算

魔羯：合作方能力強可放心依賴，感情適合談婚姻與承諾

水瓶：說出想法意外獲支持，感情走療傷路線溫柔加分

雙魚：長輩貴人帶來助力，感情有成熟型對象來引導

