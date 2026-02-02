唐綺陽星座運勢／天秤請多忍耐「職場反對聲音」！雙魚看清感情真相反而解脫

唐綺陽週報（2/2-2/8）

2/4天王星開始在金牛座順行，讓人更明確意識到經濟情勢的改變。

2/7水星進入雙魚座，不僅將一直待到4/15，還會在農曆年節期間逆行，這段時間人人都在強調自己的「感覺」，導致彼此溝通不良。如果你是一個講求邏輯的人，這段時間可能會有點痛苦，不妨放寬心一些，多尊重、理解對方的感覺。

月亮進入獅子座，和位在水瓶座的星星們將至少對分2、3天，週一到週三可能都會感受到社會對立，或是看別人不順眼，需要有點心理準備。

【累的】

獅子：事業平常心別過度樂觀，感情缺少激情來點新火花

天秤：職場反對聲浪多需忍耐，感情激烈溝通更進一步

射手：工作挑戰需擬定策略，感情考驗在態度而非對錯

雙魚：工作不符期待易自責，感情看清真相反而是解脫

【穩的】

金牛：工作需處理檯面下因素，感情共同目標有助升溫

雙子：選擇困難有小卡關，感情同樣陷入選擇難題

處女：較關注內在內心的能量，感情與家的議題有關

天蠍：有多嘗試但易偏離主軸，感情志同道合最來電

【讚的】

牡羊：事業互助合作更加分，感情告白順利兩情相悅

巨蟹：事業機會多別太保守，感情桃花旺多點自信

魔羯：工作軌道迎來上升期，感情太嚴肅魅力打折

水瓶：事業受到高層關注，感情表達是成敗關鍵