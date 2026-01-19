唐綺陽星座運勢／天蠍談戀愛注意「別被表象迷惑」！牡羊人生迎來關鍵轉折

唐綺陽週報（1/19-1/25）

星群集體從魔羯移往水瓶，未來一週將出現明顯轉折，人漸漸開始集結，可能會有較旺盛的公民運動，群體的聲音、民意也變得更突出。

太陽跟火星都在衝刺，氣流較不穩定，不需要急著在這段時間做決定。人們的心情浮躁，而且不只是身邊的人，在上位的政府、領導者也很焦慮，可能會引發比較多的震盪。

【累的】

雙子：資訊不全難以推進，感情桃花多但留不住

獅子：職場衝突趨向白熱化，感情直白表達要審慎

處女：表達成敗一線之隔，感情低調避免外界干擾

射手：事業可暫停調整節奏，感情先放鬆反而更穩

【穩的】

巨蟹：完美計劃打了折扣，感情逃避現實恐有阻礙

天蠍：重心放錯影響成果，感情別被表象迷惑判斷

水瓶：資源多寡決定成敗，感情價值觀差異需溝通

雙魚：工作太自顧自不利協作，感情要當心會錯意

【讚的】

牡羊：人生迎來關鍵轉折，感情考慮長遠規劃

金牛：斷捨離後局勢大不同，感情坦誠對話助升溫

天秤：關心員工關注進度，感情計較易引發不滿

魔羯：目標逐漸明朗有衝勁，感情主動出擊更有利

