唐綺陽星座運勢／巨蟹戀愛機會來臨「快去安慰心儀對象」 雙子遭女性長輩干擾工作
唐綺陽週報（12/1-12/7）
水星順行在天蠍座，人們內心疑慮消除，可以著手進行醞釀已久的念頭，或是與性別、金錢相關的事情。
12/1金星進入射手座，將嘉惠與射手座相關的人事物，例如大學生、研究生、教授、大師級人物等等，有可能在近期特別受人喜愛或尊敬，在海外也會感受到他人友善對待。
本週依然維持水象大三角，將影響20度到29度有星的人，如果你落在這個度數內的星特別多，會比較容易出現讓情緒翻攪的事情。
【累的】
巨蟹：必須忙著善後收尾，想要桃花去安慰心儀對象吧
獅子：工作成堆只能一一擊破，感情要多講好聽話
魔羯：破壞性轉折並非壞事，感情裂縫可能攤牌
水瓶：注意細節別意外失誤，感情當心記性差而出錯
【穩的】
金牛：推不動的事先暫時放下，感情別硬碰硬
雙子：工作深受女性長輩干擾，感情太自我會影響戀情
處女：工作溝通出現雞同鴨講，感情爭執來自溝通鴻溝
射手：合作對象狀態和以前不同，感情聚少離多要主動經營
【讚的】
牡羊：員工管理是成敗關鍵，感情別表現得太孩子氣
天秤：別人給的願景先觀察，感情價值觀一致是關鍵
天蠍：工作上的任務圓滿收尾，感情曖昧即將有答案
雙魚：成績亮眼可高調表現，感情有活力更有魅力
