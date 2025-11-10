唐綺陽星座運勢／巨蟹注意「桃花就在職場中」 金牛遇到反對意見請耐心磨合
唐綺陽週報（11/10-11/16）
週一水星逆行射手座，太自以為是、講話太直、粗心大意都可能造成溝通不良的狀況，這段時間請謹言慎行，否則容易得罪人。
木星先前運行在巨蟹座，較容易引發人們的恐慌，但它週三（11/12）也開始逆行，不必要的思慮將會一一釐清，現在你可以收拾情緒、放鬆下來喘一口氣，回到正常做事的狀態了。
風象大三角已經消失，剩下水象大三角還在運行，25、26度有星的人會被明顯觸動，你們將成為最近各種事件的主角。加上水星逆行與火星合相，高峰將會出現在週四，你可能會遇到講話特別直率的正義魔人，也比較容易發生大型交通問題，這段時間請注意行車安全。
【累的】
金牛：遇到反對意見要耐心磨合，感情爭執找中間人協調
天秤：計畫突變先有心理準備，感情別向宇宙下錯訂單啊
魔羯：找人合作比獨立作業好，感情可能收到朋友告白
水瓶：自信之處出現變數，感情注意另一半哪裡變了
【穩的】
巨蟹：找個假想敵激發自己，桃花就在職場中
獅子：工作上多幫人會有好口碑，感情越貼心越有行情
天蠍：工作這週低調一點準沒錯，感情可能有點黯淡沒勁
射手：工作新舊任務通通湧來，感情別只顧表達也要傾聽喔
【讚的】
牡羊：人情互動是雙面刃，感情攻無不克適合告白
雙子：這週睡飽一點是重點，感情多讓對方表達
處女：工作開口拜託就有人幫忙，感情好惡分明心想事成
雙魚：被長官看重而壓力不小，感情主導權在你手中
其他人也在看
11月下旬開始轉運！3星座財運爆棚 有望迎豐厚年終
11月下旬開始轉運！3星座財運爆棚 有望迎豐厚年終EBC東森新聞 ・ 18 小時前
唐綺陽星座運勢週報 11/10-11/16 水逆要慎言慎行！處女感情心想事成 天蠍走低調路線
週一11/10，水星逆行射手座，某些人跟你溝通不良，大部分應該是覺得他太跩了，或者是太自以為是了，很多溝通不良，是這樣子來的，或太粗心大意、講話太直，這個也要小心喔，還滿容易得罪人的。週三11/12，木星也逆行了，有機會好好的收拾你的心情，所以我反而覺得，是一件好消息，那個不需要的、想太多的，反而會慢慢一一釐清。Yahoo奇摩社群 ・ 11 小時前
12生肖本周運勢 屬虎者鴻運當頭、屬鼠者小心荷包
(一) 鼠工作：本周運勢疲弱，強弱拉扯，相對付出要更辛苦，天下沒有白吃的午餐。暫時不宜推新方案，應酬錢財花的凶。愛情：老婆的情緒好壞，連帶影響你的生理反應。心情好，願意一起同家人分享，否則，常常藉口加班工作。 健康：天氣轉冷，經常出差的你很難帶到適合的衣...CTWANT ・ 23 小時前
【火象星座運勢】11/9 白羊座利獨處靜思、獅子座需陪伴家人、射手座某些想法改變
★白羊座：陪伴家人，享受生活。利獨處靜思。交通計劃有變，或要舊地重遊。 ★獅子座：需要陪伴家人，或讓自己好好休息。娛樂、冒險、投資計劃將調整。 ★射手座：容易有不為人知的浪漫，也可能享受付出。某些想法或計劃將改變。太報 ・ 1 天前
小孟老師運勢／2星座桃花旺！天秤座「財運貴人」上門
生活中心／綜合報導11月9日（週日）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日雙魚座、金牛座的戀愛運UP，其中雙魚「桃花旺」，若趕快行動有望修成正果。財運方面，巨蟹、天秤以及射手財運佳，巨蟹座「財源廣收入多」，天秤座有「貴人指點投資」；射手座則是容易獲得金援。民視 ・ 1 天前
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1110-1116
文/李昱墨 生肖鼠，卦象： 澤水困 龍困淺灘、有苦難言。雖然身處逆境，但必須遵守正道不可絕望，若有與人合作也不 […]民眾日報 ・ 1 天前
MLB》3連霸救援王涉打假球遭起訴 隊友拿37萬投2顆壞球
涉嫌打假球遭大聯盟停賽中的克里夫蘭守護者投手Emmanuel Clase與Luis Ortiz，已經正式被紐約地方檢察官起訴，2人面臨各4項刑期最高合計65年的罪名，其中Ortiz配合賭徒故意投的2顆壞球，讓他賺進1.2萬美元（約新臺幣37萬元）。TSNA ・ 3 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 16 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 16 小時前
斷言「這人」有總統命能登大位！命理師揭1特徵：和賴清德一樣
運勢算命是一項玄學，經常引發話題，相信與否往往也是見仁見智。過去曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君，日前解析台北市長蔣萬安的運勢變化，指出未來走「金水運」的他恐會遇上壓榨等考驗，鐵口直斷「我覺得沒辦法當總統」。不過，塔羅牌小孟老師卻持不同看法，認為蔣萬安面相有「龍臉」和總統賴清德一樣，未來有機會登頂大位。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 18 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 1 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 13 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 15 小時前
邪惡帝國砸276億毀了棒球 美媒：道奇改變了大聯盟
杉磯道奇隊狂灑5億鎂（約166億台幣）成功毀了棒球，MLB聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）表示：「（道奇與藍鳥的世界大賽）絕對是這項運動，在整年中所獲得的最大收益。」太報 ・ 20 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 10 小時前