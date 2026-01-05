唐綺陽星座運勢／牡羊身邊「女性長輩」成為助力！巨蟹注意該面對感情舊帳

唐綺陽週報（1/5-1/11）

已經有4顆星進入魔羯，與木星形成對分相，因此越到週末，相互對立、意見不合的情況將會越發明顯，也可能導致人們陷入「蠟燭兩頭燒」的忙碌中，並一直持續到春節。

海王星在雙魚進行最後衝刺，詐騙或其它暗中進行的事情變得更猖獗，請大家務必睜大眼睛，小心騙局。

【累的】

雙子：進度受限難以推動，感情宜柔軟順勢而行

天蠍：被推上前線承擔責任，感情需要一些空間

射手：指責變多壓力大，感情溝通不良需多體諒

雙魚：局勢不明可相信直覺，感情問題需提高警覺

【穩的】

巨蟹：女性對手來勢洶洶，感情舊帳需好好面對

獅子：海外或跨界事務忙碌，感情遠距離反而更穩

處女：與長官不合易卡關，感情應避免遷怒另一半

魔羯：主導熟悉團隊最有效，感情新關係會打折扣

【讚的】

牡羊：協作女性長輩得到助力，感情互動學習拿捏分寸

金牛：適合找幫手組隊，感情鬥嘴中引發好感

天秤：家人事務需多關心，感情運佳可認識新對象

水瓶：事情暫時告一段落，感情以靜制動更有利

