唐綺陽星座運勢／處女發展職場戀情！天蠍「成果差強人意」反而是好消息

唐綺陽週報（12/8-12/14）

火星衝刺一整週，讓人變得著急、火氣大，或是事情來得又急又快，也更容易發生與火相關的事件，例如火災、暴力等等，建議多小心遠程交通工具，如果車子本來就有故障，請儘早維修。

由於水星、火星都在衝刺，木星和土星被觸動，可能引發社會事件，需多留意這段時間的重大趨勢。

週三海王星開始順行在雙魚座，將一路順行到1/27，1月底二度進入牡羊座，到時候又會感受到「翻篇的壓力」，局面會跟以前很不一樣，壓力大在所難免。

週五水星二度進入射手座，將從12/12持續到1/2，人們看事情會比較有遠見、有智慧，不妨趁此機會調整自己的規劃。

【累的】

獅子：往壞處想拖累工作表現，感情太悲觀影響氣氛

射手：立場搖擺影響大局，感情容易拒絕溝通

魔羯：操心過度勞心傷身，感情別自責樂觀一點

雙魚：付出前先問清楚工作目標，感情管好情緒才能加溫

【穩的】

巨蟹：長輩施壓需柔性應對，感情要珍惜對方的配合

處女：擔任支援獲得滿足，感情可發展職場戀情

天秤：遇到情緒化夥伴考驗耐性，感情太讓步會迷失自我

水瓶：要巧妙應對強硬對手，感情相處稍微就事論事

【讚的】

牡羊：工作按部就班成果穩定，感情稍微一板一眼

金牛：新計畫開跑躍躍欲試，感情動起來桃花愈旺

雙子：處理錢財得心應手，感情說到做到最加分

天蠍：成果差強人意反而是好消息，有桃花但不是自己的最愛

