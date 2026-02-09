唐綺陽星座運勢／雙子感情封閉恐錯失好機會！牡羊「自作主張造成誤會」

唐綺陽週報（2/9-2/22）

2/10金星進入雙魚座，這是金星的強勢位，讓每個人都更有藝術眼光，會想要好好打扮自己、變漂亮，也更能享受休息的時間。

2/14土星進入牡羊，會讓人「做自己做得很辛苦」，在表達自我的過程中可能會不斷受到阻礙，但正因如此，我們更要努力嘗試突破，成功後會變得更有力量。

2/16除夕這天，水星開始停滯，在交通和人際溝通方面都會出現問題，3C產品也變得容易故障。這段期間人比較容易忘東忘西，出門前最好多留心。

廣告 廣告

2/18太陽進入雙魚座，季節交替，務必注意氣溫變化，若是身體本身就比較弱的人更要當心。

【累的】

雙子：溝通卡關需耐心解釋，感情封閉恐錯失機會

獅子：內耗是因為太自責，感情卡在情緒放不開

射手：問題不自覺而延宕，感情關鍵是要多傾聽

雙魚：工作被檢視需修正，感情關係有重大轉折

【穩的】

牡羊：勞心勞力雙重消耗，感情誤會源於自作主張

處女：水星停滯諸事受阻，感情理性配合最佳

天秤：聽令行事配合優先，感情可靠卻少了情趣

魔羯：新計畫啟動更忙碌，感情自我意識較強烈

【讚的】

金牛：享受假期心想事成，感情心情開朗有魅力

巨蟹：任務在身樂於付出，感情需多經營增加情趣

天蠍：家務纏身無法悠哉，感情互動草率易掃興

水瓶：與合作對象要注意溝通，感情聚少離多需用心

延伸閱讀

財色雙收！2月這三大星座「桃花、財運同步升溫」，第一名好運發威！

舊愛敲門是福是禍？2026最容易遇「舊愛回頭」星座Top3，看懂這3件事掌握判斷標準