民視

唐綺陽曝一週星座運勢！這天「水火合相高峰」當心大型事故發生

民視新聞網

星象影響：水星逆行射手、木星逆行、水象能量高漲、水火合相高峰

生活中心／綜合報導

星座專家唐綺陽公布本週（11月10日至11月16日）星座運勢，週一（10日）水星逆行射手，容易溝通不良、說話太直白，需謹言慎行，避免產生誤會。週三（12日）木星逆行，情緒回穩，能好好收拾心情、釐清焦慮來源。水象大三角，水能量高漲，有星在25、26度者成為事件主角，週四（13日）水火合相高峰，周遭出現心直口快的正義魔人，留意交通、避免搶快，當心大型事故發生。

廣告

12星座個別影響：


金牛：遇反對聲音需耐心磨合；感情爭執請中間人協調

天秤：計畫突變做好心理準備；感情當心負面想法成真

魔羯：找人合作勝過單打獨鬥；感情可能收到朋友告白

水瓶：自信之處恐會出現變數；感情需留意對方的改變

唐綺陽曝一週星座運勢！這天「水火合相高峰」當心大型事故發生
唐綺陽曝一週星座運勢！這天「水火合相高峰」當心大型事故發生

唐綺陽指出，摩羯座在感情方面有機會「朋友變情人」。（圖／LINE TODAY提供）


巨蟹：適合找假想敵來激勵自己；感情有職場戀情機會


獅子：工作上伸出援手收穫好評；感情貼心能增添行情


天蠍：事業適合低調默默耕耘；感情避免黯淡乏善可陳


射手：工作新舊任務接踵而來；感情表達之餘也需傾聽

唐綺陽曝一週星座運勢！這天「水火合相高峰」當心大型事故發生
唐綺陽曝一週星座運勢！這天「水火合相高峰」當心大型事故發生

唐綺陽提到，射手座本週的工作新、舊任務接踵而來，忙不完。（圖／LINE TODAY提供）


牡羊：人情互動是把雙面刃；感情戰無不勝請勇敢告白


雙子：過度忙碌需注意睡眠；感情適合讓對方好好表達


處女：工作上要開口就有支援；感情喜好分明心想事成


雙魚：工作受長官賞識但壓力不小；感情能握有主導權

唐綺陽曝一週星座運勢！這天「水火合相高峰」當心大型事故發生
唐綺陽曝一週星座運勢！這天「水火合相高峰」當心大型事故發生

唐綺陽提到，雙魚座工作有機會受長官賞識，但壓力不小。（圖／LineToday提供）

廣告


因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：唐綺陽曝一週星座運勢！這天「水火合相高峰」當心大型事故發生

更多民視新聞報導
「鳳凰撲台」網瘋議颱風假！15縣市暴風圈侵襲率飆7成
鳳凰撲台「暴風圈侵襲率」變了！3縣市飆80%最危
小孟老師運勢／2星座桃花旺！天秤座「財運貴人」上門

其他人也在看

11月下旬開始轉運！3星座財運爆棚 有望迎豐厚年終

11月下旬開始轉運！3星座財運爆棚 有望迎豐厚年終

11月下旬開始轉運！3星座財運爆棚 有望迎豐厚年終

EBC東森新聞 ・ 16 小時前
天冷財熱！立冬後七天轉好運能量最強　雨揚老師曝光這３生肖運勢最強

天冷財熱！立冬後七天轉好運能量最強　雨揚老師曝光這３生肖運勢最強

立冬一到，運勢即轉！雨揚老師說，這不只是季節交替，更是命運的分水嶺。古語說：「立，建始也；冬，終也。」代表萬物收藏、能量重啟。當外頭冷風起、陽氣漸收，正是我們調整氣場、轉化能量、讓好運重新啟動的關鍵時刻。立冬的農曆9月，運勢最強3生肖是「牛、兔、羊！」能在這波節氣轉換中，把壞運封存、把財運、好運迎進來，尤其在立冬後七天內，氣場最強、財氣最旺的時候，誰就能抓住轉捩點，在年底大翻紅！

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
12生肖本周運勢　屬虎者鴻運當頭、屬鼠者小心荷包

12生肖本周運勢　屬虎者鴻運當頭、屬鼠者小心荷包

(一) 鼠工作：本周運勢疲弱，強弱拉扯，相對付出要更辛苦，天下沒有白吃的午餐。暫時不宜推新方案，應酬錢財花的凶。愛情：老婆的情緒好壞，連帶影響你的生理反應。心情好，願意一起同家人分享，否則，常常藉口加班工作。 健康：天氣轉冷，經常出差的你很難帶到適合的衣...

CTWANT ・ 21 小時前
【火象星座運勢】11/9 白羊座利獨處靜思、獅子座需陪伴家人、射手座某些想法改變

【火象星座運勢】11/9 白羊座利獨處靜思、獅子座需陪伴家人、射手座某些想法改變

★白羊座：陪伴家人，享受生活。利獨處靜思。交通計劃有變，或要舊地重遊。 ★獅子座：需要陪伴家人，或讓自己好好休息。娛樂、冒險、投資計劃將調整。 ★射手座：容易有不為人知的浪漫，也可能享受付出。某些想法或計劃將改變。

太報 ・ 1 天前
小孟老師運勢／2星座桃花旺！天秤座「財運貴人」上門

小孟老師運勢／2星座桃花旺！天秤座「財運貴人」上門

生活中心／綜合報導11月9日（週日）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日雙魚座、金牛座的戀愛運UP，其中雙魚「桃花旺」，若趕快行動有望修成正果。財運方面，巨蟹、天秤以及射手財運佳，巨蟹座「財源廣收入多」，天秤座有「貴人指點投資」；射手座則是容易獲得金援。

民視 ・ 1 天前
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1110-1116

阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1110-1116

文/李昱墨 生肖鼠，卦象： 澤水困 龍困淺灘、有苦難言。雖然身處逆境，但必須遵守正道不可絕望，若有與人合作也不 […]

民眾日報 ・ 1 天前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大

會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大

會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大

EBC東森新聞 ・ 14 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警　專家估「13縣市」停班停課機率大

鳳凰會有颱風假？最快週二陸警　專家估「13縣市」停班停課機率大

據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾

亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾

今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。

自由時報 ・ 14 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人　丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來

她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人　丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來

這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成　2縣市達91%

放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成　2縣市達91%

第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜

中廣新聞網 ・ 16 小時前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理

2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理

賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。

中時新聞網 ・ 8 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局　阮慕驊：跟我想的一樣

川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局　阮慕驊：跟我想的一樣

美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......

風傳媒 ・ 12 小時前
快防颱！　鳳凰週一午後發海警　估「台中以南」登陸

快防颱！　鳳凰週一午後發海警　估「台中以南」登陸

鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。

TVBS新聞網 ・ 13 小時前
邪惡帝國砸276億毀了棒球　美媒：道奇改變了大聯盟

邪惡帝國砸276億毀了棒球　美媒：道奇改變了大聯盟

杉磯道奇隊狂灑5億鎂（約166億台幣）成功毀了棒球，MLB聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）表示：「（道奇與藍鳥的世界大賽）絕對是這項運動，在整年中所獲得的最大收益。」

太報 ・ 18 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」　她斷言：粿粿事業已到盡頭

王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」　她斷言：粿粿事業已到盡頭

王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。

鏡報 ・ 1 天前
被外籍配偶年收入嚇到！　律師：台灣年輕人沒理由不行

被外籍配偶年收入嚇到！　律師：台灣年輕人沒理由不行

律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。

中天新聞網 ・ 22 小時前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人　這人獲37%居冠最被看好

2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人　這人獲37%居冠最被看好

2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光

不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光

2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。

中天新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高

鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高

生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。

民視 ・ 9 小時前