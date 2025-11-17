唐綺陽曝1週星座運勢！點名這4天「衝突增多」提高警覺

生活中心／綜合報導

星座專家唐綺陽公布11月17日至11月23日的一週星座運勢。她點出4星象影響，本週「五星逆行」，容易感到不順遂，反省回顧與懷舊氛圍交織。週三「水星逆回天蠍」，秘密易被揭露，眾人被迫反思內在，天蠍座小心被翻舊帳。週六「太陽衝刺進射手」，注意天氣變化大，關注學校、教育或海外計畫等相關話題。最後是「天王星對分相」，莫名衝突增多，當心無故被人針對，週三至週六間需提高警覺。

12星座個別影響：





廣告 廣告

金牛：需要配合不同意見的人；感情爭執是種溝通

雙子：行事衝動易被針對；感情成敗都與說話有關

魔羯：職場遇挑戰自己的後輩；感情積極主動表達

水瓶：溝通態度需認真嚴肅；感情遇愛鬥嘴的對象

牡羊：前景看好可小幅推進；感情需關注兩人願景

巨蟹：工作找有年紀落差夥伴；感情有年下戀機會

獅子：與長官互動是成敗關鍵；感情避免老氣橫秋

處女：工作任務忙碌環環相扣；感情建議風趣一些





唐綺陽曝1週星座運勢！衝突增多「這4天提高警覺」1星座秘密易被揭

唐綺陽提醒，週三「水星逆回天蠍」，秘密易被揭露，天蠍座小心被翻舊帳。（圖／LINE TODAY提供）





天秤：尋求專業助力提升效率；感情可準備小驚喜

天蠍：感性之餘也需表現專業；親和力帶動桃花運

射手：可接受找上門的新機會；感情有進一步機會

雙魚：機會眾多但建議多參考；感情出現示好桃花





以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：唐綺陽曝1週星座運勢！衝突增多「這4天提高警覺」1星座秘密易被揭

更多民視新聞報導

普發一萬明天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看

猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼 4萬年前RNA奇蹟保存改寫歷史

冷空氣明殺到！「3地防大雨」北部低溫探15度 1圖看懂雨區變化

