民視

唐綺陽曝1週星座運勢！點名這4天「衝突增多」提高警覺

民視新聞網

生活中心／綜合報導

星座專家唐綺陽公布11月17日至11月23日的一週星座運勢。她點出4星象影響，本週「五星逆行」，容易感到不順遂，反省回顧與懷舊氛圍交織。週三「水星逆回天蠍」，秘密易被揭露，眾人被迫反思內在，天蠍座小心被翻舊帳。週六「太陽衝刺進射手」，注意天氣變化大，關注學校、教育或海外計畫等相關話題。最後是「天王星對分相」，莫名衝突增多，當心無故被人針對，週三至週六間需提高警覺。

12星座個別影響：


廣告

金牛：需要配合不同意見的人；感情爭執是種溝通

雙子：行事衝動易被針對；感情成敗都與說話有關

魔羯：職場遇挑戰自己的後輩；感情積極主動表達

水瓶：溝通態度需認真嚴肅；感情遇愛鬥嘴的對象

牡羊：前景看好可小幅推進；感情需關注兩人願景

巨蟹：工作找有年紀落差夥伴；感情有年下戀機會

獅子：與長官互動是成敗關鍵；感情避免老氣橫秋

處女：工作任務忙碌環環相扣；感情建議風趣一些


唐綺陽曝1週星座運勢！衝突增多「這4天提高警覺」1星座秘密易被揭
唐綺陽曝1週星座運勢！衝突增多「這4天提高警覺」1星座秘密易被揭

唐綺陽提醒，週三「水星逆回天蠍」，秘密易被揭露，天蠍座小心被翻舊帳。（圖／LINE TODAY提供）


天秤：尋求專業助力提升效率；感情可準備小驚喜

天蠍：感性之餘也需表現專業；親和力帶動桃花運

射手：可接受找上門的新機會；感情有進一步機會

雙魚：機會眾多但建議多參考；感情出現示好桃花

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。


以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

原文出處：唐綺陽曝1週星座運勢！衝突增多「這4天提高警覺」1星座秘密易被揭

更多民視新聞報導
普發一萬明天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？科學家解碼 4萬年前RNA奇蹟保存改寫歷史
冷空氣明殺到！「3地防大雨」北部低溫探15度 1圖看懂雨區變化

其他人也在看

2026年財運大發！「5星座」明年正財、偏財都超旺

2026年財運大發！「5星座」明年正財、偏財都超旺

2026年財運大發！「5星座」明年正財、偏財都超旺

EBC東森新聞 ・ 1 天前
2026迎財神！5星座財運大爆發 升職加薪不是夢

2026迎財神！5星座財運大爆發 升職加薪不是夢

2026迎財神！5星座財運大爆發 升職加薪不是夢

EBC東森新聞 ・ 13 小時前
12星座本周運勢〈11.16~11.22〉

12星座本周運勢〈11.16~11.22〉

【牡羊座】致勝技巧：擔當重任，一馬當先。【金牛座】致勝技巧：錘鍊自我，重燃信心。【雙子座】致勝技巧：挖掘興趣，培養同理心。【巨蟹座】致勝技巧：重組資源，整理團隊。【獅子座】致勝技巧：回顧自省，切忌急…

科技紫微網 ・ 1 天前
11月下旬準備發了！4生肖獲財神眷顧 財源滾滾來

11月下旬準備發了！4生肖獲財神眷顧 財源滾滾來

11月下旬準備發了！4生肖獲財神眷顧 財源滾滾來

EBC東森新聞 ・ 1 天前
12生肖本周運勢　屬鼠者愛情事業兩得意、屬豬者偏財運爆發

12生肖本周運勢　屬鼠者愛情事業兩得意、屬豬者偏財運爆發

本周事業運前三名：1.豬工作：本周運勢興旺，為第一名。工作上有貴人出現幫忙，老闆很看重你，把握難得的契機，努力表現就對了。2.鼠工作：本周運勢終於回穩，為第二名。你的專業才華一點一滴受到重視，日積月累的經驗，前途越加光明。3.牛工作：本周運勢挺旺，為第三名。以...

CTWANT ・ 22 小時前
小孟老師運勢／獅子座有豔遇！4星座超幸福「愛神征服一切」

小孟老師運勢／獅子座有豔遇！4星座超幸福「愛神征服一切」

生活中心／綜合報導今日是11月17日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出本日多個星座感情運佳，尤其獅子座生活中有豔遇，另外4星座也有好消息，牡羊座迎來兩顆靈魂結合，雙子座的浪漫情話不斷，天秤座感受到幸福美滿環繞，射手座則有愛神征服一切。

民視 ・ 1 小時前
2026年前「最旺4星座」！事業、財運同步開花

2026年前「最旺4星座」！事業、財運同步開花

2026年前「最旺4星座」！事業、財運同步開花

EBC東森新聞 ・ 1 天前
4生肖要發了！11月下旬迎貴人 財運隨之提升

4生肖要發了！11月下旬迎貴人 財運隨之提升

4生肖要發了！11月下旬迎貴人 財運隨之提升

EBC東森新聞 ・ 16 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了

館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了

網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。

中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」　鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友

館長對決大師兄「過一天風向變了？」　鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友

「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」　怒嗆：錢早被他們拿光

館長開直播認了！手機的確有「我的影片」　怒嗆：錢早被他們拿光

網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師　網驚呼：門診要爆了

《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師　網驚呼：門診要爆了

「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！

鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光　專家傻眼：到底做人多差？

館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光　專家傻眼：到底做人多差？

館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了　曝1關鍵：恐加速失智、罹癌

台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了　曝1關鍵：恐加速失智、罹癌

台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」　半年後生活崩塌後悔了

66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」　半年後生活崩塌後悔了

根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...

CTWANT ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」　鬆口關鍵原因

常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」　鬆口關鍵原因

47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！　律師：恐面臨5年刑罰

館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！　律師：恐面臨5年刑罰

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明　醫示警：1個月已5例

以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明　醫示警：1個月已5例

綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...

CTWANT ・ 12 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國

棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國

2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。

Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華　曾上《康熙來了》逗笑小S

大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華　曾上《康熙來了》逗笑小S

【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝

緯來新聞網 ・ 15 小時前