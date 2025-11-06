唐綺陽曾是專業配音員 再次為NHK失智症紀錄片獻聲

【緯來新聞網】星座專家唐綺陽擔任日本NHK系列紀錄片《歡迎來到失智症的世界》動畫主角配音，國立藝術學院戲劇學系畢業、曾任專業配音員的她，再次特別為失智症紀錄片獻聲，唐綺陽表示：「很久沒有用我的聲音來演戲了！動畫中的主角每天都經歷奇妙的事情，他看到、感覺到的世界跟我們平常認知的不太一樣。」她誠摯邀請觀眾與她聲演的主角一起踏上「失智症世界」的旅程。

唐綺陽特別為失智症紀錄片獻聲配音。（圖／公視提供）

《歡迎來到失智症的世界》顛覆以往從家屬或醫護人員角度敘事的慣例，讓失智症患者成為說故事的主角。片中主角每次旅行都會遇見一個特定症狀，例如在「無臉人村」裡無法看清朋友的臉，反映失智症患者辨識人臉的困境。與一般刻劃悲傷掙扎的失智症內容不同，本片聚焦於分享與失智症正面共存的秘訣。

廣告 廣告

以「失智之後，我們重新學習認識你」為題，精神科醫師鄧惠文擔任主持（中）與公民來賓節目中討論。（圖／公視提供）

該集論壇以「失智之後，我們重新學習認識你」為題，由精神科醫師鄧惠文擔任主持，邀請5位公民來賓透過沉浸式情緒桌遊，探討失智症照護的複雜挑戰。長照醫事人員小曾分享，曾遇過個案接受日照服務三個月後，突然指控兒子聯合外人「把她當犯人」，與過往溫和表現截然不同。她坦言，當時失智者突然出現的全新詞彙與不可預測性的行為讓她驚訝不已：「怎麼今天給我的劇本跟以前不一樣？」



與失智症父親同住的街頭藝人陳萱羚也表示，當父親說出平常沒說過的詞彙時會產生恐懼：「不知道什麼新狀況來了，又有一個新的情境要發生。」主持人鄧惠文聽後有感而發：「真正照顧失智症患者的人都有一種感受，就是今天又不知道冒出什麼怪。我本來那隻怪打得差不多了，不知道什麼時候又跳出一隻新的。」



居服員阿德的經歷讓全場動容，自19歲起照顧失智父親的他，曾在過年時包紅包卻反被誤指偷錢，甚至遭丟東西辱罵。他坦言那次打擊讓他一度萌生輕生念頭，在宗教和心理師協助下才逐漸好轉：「那時候的感受就是一種絕望，想著我幹嘛那麼累？」



小曾依據自身照護經驗，對來賓分享的故事提出專業建議：「失智症患者就是他世界的導演，他今天想要寫什麼樣的劇本，我們就是他最好配合的演員。」她的轉移注意力技巧讓鄧惠文讚嘆：「妳這麼專業的訓練，是經過幾年才練成的？」小曾笑著說：「十五年！」鄧惠文更稱讚她是「很好的副導」。



節目最後，鄧惠文分享拍攝「認識失智症」衛教影片時的經歷，當時導演拋出的問題令她覺得十分僭越，但也讓她真情流露。她回憶被問：「如果有一天你確診失智，你希望對自己說什麼？」鄧惠文坦言這是很大的挑戰，透過本集討論，她希望帶給大眾一個重新看待與認識失智的角度，更呼籲社會提供更友善的環境：「我們希望這個世界都能夠有更多『我願意重新認識你』的心情。」



《公視主題之夜SHOW–歡迎來到失智症的世界》於11月7日晚間十點在公視頻道首播，週六（11/8）上午七點半重播。

更多緯來新聞網報導

才傳分居凱斯厄本數月 妮可基嫚被證實正式遞交「離婚申請」

《九龍城寨》壞蛋職災停工1個月！伍允龍曝「掉肉見骨」慘況