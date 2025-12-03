唐綺陽激瘦曬美腿！與曾莞婷、Lulu挑戰超辣新造型

星座專家唐綺陽近日擔任網路節目《明星開拍中》的嘉賓，與曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田探討「流量密碼」該如何打造，並讓網友票選她的當日任務。唐綺陽從挑戰體能到變裝成超辣的女團造型，展現瘦身有成的姣好身材。

唐綺陽（中）近日擔任網路節目《明星開拍中》的嘉賓。（圖／TVBS提供）

曾莞婷（左）與Lulu（右）陪著唐綺陽（中）換上女團造型。（圖／TVBS提供）

該集節目中，唐綺陽首先挑戰「戰繩」，一邊揮著沉重戰繩、一邊回答主持人提問，從星座題到生日題全數答對，反應力超強；接著是「酷辣韓系」的變裝任務，由曾莞婷與Lulu陪著唐綺陽換上短裙嘗試女團造型，立刻引起全場驚呼。

唐綺陽操作戰繩。（圖／TVBS提供）

楊銘威、陳漢典、風田、黃偉晉、Lulu、曾莞婷一同主持《明星開拍中》。（圖／TVBS提供）

《明星開拍中》1日推出第一集，主持人曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田齊聚收看節目，更是親自上線與觀眾即時互動，黃偉晉也特別在聊天室留言：「謝謝大家收看首集，希望大家給我們真實的反饋，我們想把頻道做好。」聊天室瞬間被刷爆：「這個組合真的好讚」、「看著大家手忙腳亂好可愛」、「影片太短了，不夠看啊」。

