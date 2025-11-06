唐綺陽為失智症紀錄片獻聲 公視節目探討照護挑戰
《公視主題之夜SHOW》本週五（11/7）晚間10點將播出日本NHK系列紀錄片《歡迎來到失智症的世界》，改編自日本作家筧裕介的漫畫《失智症世界的旅行指南》。本片以動畫搭配訪談的創新形式，從失智症患者的主觀視角出發，邀觀眾進入他們眼中的世界，重新理解失智者的日常與心境。
節目特邀星座專家唐綺陽擔任動畫主角配音，國立藝術學院戲劇學系畢業、曾任專業配音員的她表示：「很久沒有用我的聲音演戲！動畫中的主角每天都經歷奇妙的事情，他看到、感覺到的世界跟我們平常認知的不太一樣。」她誠摯邀請觀眾與她聲演的主角一起踏上「失智症世界」的旅程。
《歡迎來到失智症的世界》顛覆以往從家屬或醫護人員角度敘事的慣例，讓失智症患者成為說故事的主角。片中主角每次旅行都會遇見一個特定症狀，例如在「無臉人村」裡無法看清朋友的臉，反映失智症患者辨識人臉的困境。與一般刻劃悲傷掙扎的失智症內容不同，本片聚焦於分享與失智症正面共存的秘訣。
本集論壇以「失智之後，我們重新學習認識你」為題，由精神科醫師鄧惠文主持，邀請5位公民來賓透過沉浸式情緒桌遊，探討失智症照護的複雜挑戰。長照醫事人員小曾分享，曾遇過個案接受日照服務3個月後，突然指控兒子聯合外人「把她當犯人」，與過往溫和表現截然不同。她坦言，當時失智者突然出現的全新詞彙與不可預測性的行為讓她驚訝不已：「怎麼今天給我的劇本跟以前不一樣？」
與失智症父親同住的街頭藝人陳萱羚也表示，當父親說出平常沒說過的詞彙時會產生恐懼：「不知道什麼新狀況來了，又有一個新的情境要發生。」主持人鄧惠文聽後有感而發：「真正照顧失智症患者的人都有一種感受，就是今天又不知道冒出什麼怪。我本來那隻怪打得差不多了，不知道什麼時候又跳出一隻新的。」
居服員阿德19歲起照顧失智父親，曾在過年時包紅包卻反被誤指偷錢，甚至遭丟東西辱罵。他坦言那次打擊讓他一度萌生輕生念頭，在宗教和心理師協助下才逐漸好轉：「那時候的感受就是一種絕望，想著我幹嘛那麼累？」小曾依自身照護經驗提出專業建議：「失智症患者就是他世界的導演，他今天想要寫什麼樣的劇本，我們就是他最好配合的演員。」
更多公民論壇錄影資訊與節目詳情，請至「公視主題之夜SHOW」臉書粉絲專頁查詢。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。
2025TCCF／文策院攜手日韓漫畫、書籍通路巨擘 推動台漫進軍國際
2025TCCF／《灌籃高手》《初戀》製作人來台 與文策院簽MOU共創影視製作
《大濛》獻給白色恐怖受難者 陳玉勳：有神祕力量引導
