唐綺陽為戲認了復胖！邵雨薇「吻戲遭刪」原因曝爆「好朋友塞錢」

記者林汝珊／台北報導

電影《啵me之我的青春住了鬼》今（20日）舉行首映會，監製蔡意欽率領主要演員邵雨薇、初孟軒、熊仁謙、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒，以及獻唱主題曲的唐綺陽一同出席。唐綺陽為電影演唱主題曲〈等不到的等〉，她笑說會接下邀約，其實和監製蔡意欽是學弟妹關係有關，「我想說你敢邀我，我就敢唱。」

唐綺陽為電影演唱主題曲〈等不到的等〉。（圖／記者趙于瑩攝影）

唐綺陽坦言一開始錄音相當緊張，擔心自己嗓音狀態不佳，「我講話講這麼多年，很怕唱不好。」忍不住抱怨歌曲難度太高，「我比較適合唱葉倩文那種路線，這首歌情感太細膩，前面要一直很克制，唱得我痛苦死了。」她透露前後花了近兩個月反覆錄製，還靠吃炸雞保養喉嚨，結果不小心復胖2公斤。

邵雨薇在片中吊鋼絲長達4天，她笑說自己其實很享受，「我很喜歡高的地方，有一種發洩的感覺。」甚至一人分飾兩角，得跟自己對打。邵雨薇與男主角初孟軒在片中外全無吻戲，監製蔡意欽在一旁爆料：「本來有吻戲啦！是不是妳好朋友有給導演錢。」邵雨薇聽完則當場裝傻。

