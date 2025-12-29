唐綺陽獻唱電影主題曲 自嘲獻醜被讚「才華不應該被埋沒」

電影《啵me之我的青春住了鬼》主題曲〈等不到的等〉邀來占星專家唐綺陽首度跨界獻聲演唱，她因監製蔡意欽的熱情邀請與鼓勵，決定讓她踏出這一步，「他一直覺得我有唱歌的能力，不應該被埋沒。」

唐綺陽分享，監製蔡意欽是自己的學弟，當初接到邀請時其實既意外又躍躍欲試，在對方的盛情邀約下，加上自己也想嘗試不同的創作形式，決定答應挑戰，「錄音室裡所有細微的聲音都會被放得很大，一點小瑕疵都聽得很清楚。」再加上由金曲製作人陳建騏親自配唱，讓她一度有「獻醜」的壓力，所幸在對方溫柔而專業的引導下，她逐漸放下緊張，完成這次難得的音樂挑戰。

廣告 廣告

《啵me之我的青春住了鬼》由初孟軒、邵雨薇主演。（圖／風暴國際股份有限公司）

〈等不到的等〉是一首深沉內斂的抒情歌曲，以「等待」為題，描寫人在極度孤單與絕望中，仍選擇留下來、替自己守住一個交代的心境，歌詞巧妙結合電影劇中劇《寶釧》的意象。MV畫面則是唐綺陽在錄音室深情獻唱的畫面，與男女主角邵雨薇與初孟軒在劇中相遇相知的片段交錯呈現，和歌曲情緒相互呼應。

唐綺陽談到自己對〈等不到的等〉的理解，她認為這首歌與電影都承載著屬於舊時代的情感觀，「等待不難，難的是放棄。」她也分享，人生中真正放不下的，往往不是事件，而是所關心的人，而這些牽掛本身其實也是一種幸福。

《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導