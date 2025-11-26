唐綺陽生日大解放！「肉貼猛男胸肌」 聽阿Ken告白當場痛哭

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

TVBS節目《11點熱吵店》本集笑中帶淚，主持人唐綺陽錄影當天適逢生日，節目特地找來海產、馮晨軒、卡古、撒基努、琳妲和筠熹進行「唐老師生日大壽！本尊在看，分身賀壽大亂鬥」特輯，眾人邊表演邊模仿不同時期的唐綺陽，把壽星逗得笑開懷，唐綺陽感性致謝，說到情緒激動處兩度落淚。

唐綺陽錄影當天是生日，因為大家幫她慶生，感性落淚。（圖／TVBS提供）

搭檔阿Ken一開場對著唐綺陽告白，「妳主持一整天腳很痠，因為在我心裡跑了一整天。今天的來賓嘴巴都會有點甜，因為都沾了糖，是唐綺陽的唐」，不料貧嘴冷笑話意外戳中唐綺陽感性的心，她瞬間紅了眼眶，阿Ken見狀嚇一跳，連忙正經表示：「妳每回星座講解與溫暖叮囑，讓所有觀眾深受影響，也因為有妳，給我們心中很大的慰藉與寄託，妳給大家很大的力量。」一番真情告白，讓唐綺陽掏出衛生紙頻頻拭淚。

阿Ken感性告白唐綺陽。（圖／TVBS提供）

唐綺陽自主持《11點熱吵店》，逐漸展露活潑本性，也讓觀眾看見不同於穩重國師的另一面，她坦承：「只有來到《熱吵店》才會穿短裙！」在琳妲、筠熹熱舞猛男橋段，唐綺陽訪問時不斷後退，阿Ken原以為她畏懼袒胸猛男，唐綺陽卻說：「看到猛男我是很害怕，我怕他們會把我的臉貼在他們胸肌上，貼一個不夠還貼兩個！」

