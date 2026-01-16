唐綺陽甩肉28公斤！「火辣S曲線」曝光…網暴動

娛樂中心／張予柔報導



知名星座專家唐綺陽因長期在媒體及社群上分享星座運勢，被粉絲封為「國師」，近日她又以全新形象引起熱議。唐綺陽透過運動與飲食控制，成功減重28公斤，近期更在社群平台曬出自己上皮拉提斯課程的畫面，纖細身材展露出來，引起粉絲熱烈討論。









唐綺陽分享皮拉提斯運動過程，從最初「懲罰感」到享受練習，展現緊實身材與自信曲線。（圖／翻攝自IG＠jessetang11）

唐綺陽經常在社群平台和粉絲互動，昨（15）日她分享自己做皮拉提斯的照片，透露剛開始看到各種器材時，她感到像懲罰，但隨著練習時間增加，她竟慢慢享受這項運動的過程。她表示，自己勤奮練習後，身體線條變得更加緊實，就連運動後的肌肉痠痛，也能轉化為動力與成就感。

唐綺陽透過運動與飲食控制成功甩肉28公斤，下顎線與緊實身材展現明顯減重成果。（圖／翻攝自IG＠jessetang11）

從畫面可見，唐綺陽在教練指導下逐步完成各項動作，清晰的下顎線和緊實的手臂、腰身都成為視覺焦點，展現減重後的明顯成果。除了運動習慣外，唐綺陽曾分享自己的飲食秘訣，她透露自己已戒掉含糖飲料與炸物，搭配規律運動，才得以在一年多的時間內甩掉28公斤贅肉。

網友大讚唐綺陽瘦身有成，紛紛表示「國師好棒，真的超瘦的」。（圖／翻攝自臉書粉專@唐綺陽占星幫）

貼文曝光後，網友紛紛大讚唐綺陽的努力與成果，表示受到激勵，喊道「國師不只算星座，還能帶來滿滿正能量」、「看到唐老師這麼努力，好想跟著一起動起來」、「國師好棒，真的超瘦的」、「天啊！老師變好瘦好瘦，好美啊」、「老師也太美了，身材超好」。





