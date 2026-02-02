唐綺陽當老闆靠這招避免員工崩潰 天蠍座嚴厲不輸魔羯座！

五堅情的小賴和邱鋒澤除了藝人本業，各自也有發展不同斜槓。他們到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，聊到不同星座當老闆的特質，小賴的魔羯座和邱鋒澤的天蠍座都屬於嚴厲型，就連天蠍座的唐綺陽，都坦言盡量避免直接跟員工溝通。

小賴表示，魔羯座在工作上常常給別人一種很高壓的形象，所以如果當老闆，也會把嚴以律己的那一面用來要求員工。唐綺陽認證，小賴工作的時候完全像是不同人，但其實魔羯座的嚴謹正是他們愛人的方式，卻常因此被誤會「變了」。然而只要能通過魔羯座的考驗，扛住栽培的壓力，其實就會茁壯成才。

小賴感嘆，他可以把工作和私生活分開，可是員工就會覺得「怎麼差別那麼大」，殊不知魔羯座的他就是有這種開關。說到嚴格，小賴直言邱鋒澤不惶多讓，甚至可能完全不輸自己。唐綺陽也是天蠍座，她就是因為深知自己的性格，所以在當老闆的時候，會盡量離員工遠一點。唐綺陽說：「因為我知道，我一開口就完了。」

小賴認為邱鋒澤嚴厲不輸給自己。

小賴好奇如果員工做錯事時該怎麼辦，唐綺陽公開自己的做法是請中間主管代為轉達，自己保持「好人」的形象，「否則我只要很認真跟他說一句話，他可能覺得天都塌了」。邱鋒澤聽完反而擔心這樣會不知道事情的全貌，唐綺陽笑說：「我比你放鬆。」