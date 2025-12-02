唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看

今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！

唐綺陽60歲瘦身技巧是「吃原型食物」

「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題 source jessetang11@ig

唐綺陽能在60歲熟齡階段瘦身成功，維持穩定且健康體態，關鍵訣竅就在於減少加工食品、遠離精緻澱粉與油炸物，並且改以天然、少調味、少添加的原型食物為飲食主軸。像是：大量綠色蔬菜、豆類、雞蛋、白肉、深海魚、適量全穀類等，讓飲食保持乾淨、輕負擔。而原型食物不僅熱量低、營養密度高，是瘦身計畫中的核心元素，它更能有效穩定血糖、提升代謝、改善精神與睡眠品質，降低復胖的發生機率。

原型食物瘦身菜單1：高纖、高蛋白早餐，穩定血糖

早餐除了要吃得好，更得吃得巧 Foodie Factor@pexels

早餐是一整天營養與精氣神的開端，因此瘦身期間，造餐的選擇相當重要。早餐除了要吃得好，更得吃得巧，建議可以選擇高蛋白質、高纖維食物作為首選，像是地瓜、無糖優格、高纖水果等。地瓜有天然膳食纖維能穩定血糖，優格補充蛋白質與腸道益菌。皆為瘦身期間的絕佳戰友。

【地瓜 + 希臘優格碗（無糖）】

蒸烤地瓜 1 根

無糖希臘優格 1 碗

藍莓 / 奇異果 一小份

堅果（杏仁、腰果）一小把

蜂蜜少量（可選）

原型食物瘦身菜單2：午餐均衡營養，提高飽足感

原型食物選擇方面，推薦魚肉、雞肉等低熱量蛋白質選項 Lisa from Pexels@pexels

午餐則著重營養均衡、填補飽足感！原型食物選擇方面，推薦魚肉、雞肉等低熱量蛋白質選項，搭配適量糙米、蔬菜。 像是鮭魚能提供充足 Omega-3；糙米能維持穩定能量、提升飽足感；至於小番茄與綠花椰則能增加抗氧化力，相輔相成讓妳吃得健康無負擔。

【烤鮭魚原型便當】

烤鮭魚一片（檸檬＋黑胡椒）

糙米或藜麥 1 小碗

清燙綠花椰菜

橄欖油涼拌小番茄

水煮蛋 1 顆

原型食物瘦身菜單3：低負擔晚餐，提升睡眠品質

晚餐的選擇重點在於清爽低負擔_Viktoria_Slowikowska@pexels

最後，進入晚餐階段。晚餐的選擇重點在於清爽低負擔。減量攝取量，選擇雞胸肉、大量蔬菜等好消化食物作為攝取重點，並且留意避免重鹹與油炸食材，亦或者搭配酪梨提供優質脂肪促進飽足感，不只能使體態更輕盈，更能有效提升睡眠品質。

【雞胸蔬菜清湯 + 酪梨沙拉】

雞胸肉切片與蔬菜（洋蔥、胡蘿蔔、菇類）煮成清湯

嫩菠菜＋酪梨＋檸檬汁簡易沙拉

原型食物瘦身菜單4：午後無負擔小點心

選擇原型食材作為零食，既能填補飽足感，也不怕為體重與健康帶來負擔 NEOSiAM 2024+@pexels

午後工作繁忙，難免會嘴饞，這時切勿貪嘴餅乾、蛋糕、奶茶等高糖點心，可以選擇原型食材作為零食，既能填補飽足感，也不怕為體重與健康帶來負擔，還能達到維持代謝效率的附加價值。

【無負擔點心】

水煮玉米半根

1 份水果（蘋果／香蕉／葡萄）

一小把堅果

無糖豆漿