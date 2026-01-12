唐綺陽示警星象引爆業力 逃避、自欺恐下場慘烈

星座專家唐綺陽解析近日星象，指出諸星魔羯時，「上面的人、長官、政府」都是焦點。並示警，業力將逐一引爆，「逃避、上癮與自欺」的後果恐會非常慘。

唐綺陽。 （圖／唐綺陽臉書）

被稱為「國師」的唐綺陽在臉書發文說明，諸星魔羯時，「上面的人、長官、政府」都是焦點，於是有美國逮捕委內瑞拉獨裁總統馬杜洛夫婦去美國受審；知名餐飲商傳出通路定價問題，執行長出面滅火，也引發大眾對這位長官的關注。這些全都在魔羯星群（金、日、火、水）時引發，「上面的人」或被注意、被炎上、或有所行動，全都相當忙碌。

唐綺陽表示，「當然，也相應海王雙魚衝刺（土星雙魚也進入倒數一個月），也有可能讓隱藏的秘密、詐騙事件、因果業力都逐一引爆，雖引爆的只是少數（畢竟有些仍『因緣不具足』），但，仍十足警世，人最好不要做惡，否則天理昭昭，報應不爽，不是不報時候未到。」除了詐騙，海王雙魚也提醒人注意「逃避、上癮、自欺」會有何後果，也因有了後果，人們才能甦醒，進而能有判斷；欺騙之苦似乎是成長須付出的代價。

唐綺陽說可透過尾牙認識新朋友。 （圖／示意圖／中天新聞）

17日金星進水瓶。星群中金星打頭陣，週六率先離開魔羯，進入水瓶，帶來水瓶氣息。唐綺陽進一步說明，「人之事」將成焦點，像是有重要活動集結（婚喪喜慶），或參與社會活動（社區、學校、公司活動、尾牙），或是朋友聚會變多，認識不少新朋友。同時，水瓶也會有「民意展現」，且隨諸星陸續進水瓶，人民意志更蓬勃、更有力，形成「趨勢」。人們也會探討「市場走勢、網路現象、政治動態」，因為，那都是「民意所趨」導致，諸星雲集水瓶時必成焦點。

唐綺陽指出，因為是金星，所以上述水瓶之事，也多以「彰顯價值」為取向，像是支持民意、支持「創意、搞怪」的風格，支持水瓶式的不按牌理，覺得有趣可愛。也呼籲水瓶人準備好，當諸星陸續離開「休息、無力」的十二宮，陸續進命宮，就是展現活力，成為主角、開始活躍時。

