唐綺陽示警！2月局勢驟變「山雨欲來」 全球迎命運轉折

星座專家唐綺陽在解讀2月運勢時，預警占星界即將迎來「土海合相牡羊」的新紀元，並形容當前社會氛圍正籠罩在「管你的、不演了」的情境之下。唐綺陽強調，全球局勢正面臨「山雨欲來」的重大變化，未來兩到三年將是關鍵時期，所有人都將經歷深刻的命運轉折。

唐綺陽於1月29日在其臉書上發文指出，占星界的大事「土海合相牡羊」即將展開。她認為，這一星象帶來的影響將使社會變化加速，並進一步推動「不按牌理出牌」的趨勢。她形容，這場變化雖然不是瞬間發生，但過程並不會平穩，而是充滿挑戰。

她特別提到，進入2月後，牡羊座的能量將帶來「速度、火氣與爆發感」，再加上2月天王星順行的影響，以及4月天王星跨欄的震動，可能引發一連串難以預測的突發事件。唐綺陽提醒大家，今年的每個月都將是關鍵，突如其來的變化雖看似突然，實則早有跡可循。面對這樣的局勢，她建議大眾應穩住內心，找到適合自己的方向，才能在劇烈的變動中站穩腳步，開創屬於自己的新局面。

此外，她也形容即將到來的2月，如同一場「變化球暴雨」，充滿衝擊性與不可預測性。如何在這場風暴中找到生存之道，將成為每個人必須面對的課題。

唐綺陽呼籲讀者，這些占星預測僅供參考，實際生活中的挑戰仍需以理性和冷靜的態度應對，才能在變局中找到屬於自己的答案。

（中天新聞網提醒您，民俗說法僅供參考，切勿迷信。）

