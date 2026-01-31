唐綺陽示警2月運勢「山雨欲來」星象震盪：在暴風雨中活下來

星座專家唐綺陽示警2月運勢。圖／唐綺陽占星幫FB

有「國師」美譽的星座專家唐綺陽日前在預測今年2月的整體社會運勢時，強調土海合相牡羊的新紀元，就要展開了，社會上將會充滿不一樣的感覺，會有一種局勢大改的變化「山雨欲來」感，如何能在暴風雨中活下來、走在對的路上，才是最重要的事情。

唐綺陽說2月的宮位「塞了一堆星」，冥王星、火星、太陽、金星和水星都在水瓶座，2月會開始往雙魚座移動，2月就是群星移動的一個過程。她強調，占星界的大事，土海合相牡羊的新紀元，就要展開。

廣告 廣告

唐綺陽表示，相信大家都能感到那股「管你的、不演了」的勢頭，局勢大改的變化「山雨欲來」。這是世界與每個人的重大轉折，雖不是瞬間，而次「漫長的2、3年」，但不代表過程和緩，而是有牡羊的「速度、火氣、爆感」，加之合併2月天王順的震動、4月天王跨欄震動，綜合觀之，各種「不按牌理、難以想像的變化球暴雨」，即將來襲。

很多人覺得世界不太平，會有危險感測的機制，就像去年曾發生「末日說」，唐綺陽事前就已經明確表示不會發生。就算到了新的一年，大家還是會拿新的東西來嚇自己，比如說「赤馬紅羊年」之類。

在唐綺陽看來，今年的每個月，都是重點，都有明顯的突發狀況，都有看似突然，但其來有自的突發狀況。她說，「該如何在暴風雨中穩住自己，活下來，走在對的路上，才能展開自己的新世界」，這才是最重要的事。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



回到原文

更多鏡報報導

妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了

剩3週過年！專家教「21天瘦身法」保證能瘦一大圈

美籍男「在台OHCA」消防急救25分他活了 442天後返台致謝救命恩人

9歲女孩海邊撿到「比地球還古老」隕石爆紅！家人喊：放下手機去探險