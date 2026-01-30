唐綺陽示警2026大轉折！「山雨欲來」撼動命運 未來3年決定走向

唐綺陽警告，土星與海王星合相牡羊象徵新紀元啟動，全球正面臨山雨欲來的大轉折。（圖／翻攝自臉書，唐綺陽占星幫）

有「國師」封號的占星專家唐綺陽近日透過社群平台發文，針對 2026 年即將到來的星象巨變發出強烈警告，指出在 2 月將迎來占星界重要星象──土星與海王星合相進入牡羊座，象徵一段影響深遠的「新紀元」開啟。她強調，這場宇宙能量變動不僅會影響全球局勢，更將牽動個人命運的重塑，未來走向「活下來、走在對的路上」是最重要的課題。

唐綺陽在臉書粉專「唐綺陽占星幫」發表分析指出，當下世界似乎已被一股「管你的、不演了」的情緒籠罩，而這種勢頭也正呼應即將到來的星象變動。她形容，這並非小幅震盪，而是一種如「山雨欲來」的巨大改變，預示一段長達兩到三年的深層轉折期，會帶來連串難以預想的局面。

她分析，2 月的星象組合非常特殊，不僅有牡羊座能量的「速度、熱情與火爆感」，還加上天王星在 2 月順行的震動，再於 4 月引發跨欄式的震盪效應。這種能量模式可能使未來幾個月充滿突發狀況與脫序變化，「各種不按牌理、難以想像的變化球暴雨即將來襲」。

唐綺陽進一步表示，2026 年幾乎每一個月份都有它的重點與挑戰，雖然某些事件看似是突然爆發，但其實背後逐步累積已久。面對這些巨變，她認為最重要的不是預測所有突發事件，而是每個人能否「穩住自己、活下來」，在混亂中找到正確方向，才能真正迎向屬於自己的「新世界」。

針對國際上部分人士擔心戰爭風險的議題，唐綺陽認為，雖然未來兩年這會是一個討論焦點，但目前不至於爆發大規模衝突。她提醒民眾保持警覺，但不需過度恐慌；她指出，更值得留意的時間點反而是在 2034 年。

另外，她提醒民眾特別注意水星於 2 月 7 日至 4 月 15 日的動向，期間水星將進行一段逆行，尤其是在2 月 26 日至 3 月 21 日最為明顯。根據占星觀點，水星逆行常與溝通不良、科技與資訊出錯相關，而其影響甚至會提前顯現，可能從農曆大年初二、初三（約 2 月中旬）就開始出現。因此，她呼籲大家提前做好溝通、備份與時間安排等準備。

她也重申，牡羊座接下來將主導未來兩年的能量，而牡羊座象徵的「做自己」課題，在土星的影響下也會變得更具挑戰性。她指出，這並非只是任性或追求自我，而是「在現實壓力下重新定義自我、重整生命方向的時刻」。

唐綺陽還提醒，面對這段星象震盪期，每個人都需要建立更多的心理韌性與覺察能力。她說：「未來的震盪不是用來擊倒我們，而是讓我們更清楚知道自己是誰、要去哪裡。能不能站穩腳步、走在對的路上，將是最關鍵的考驗。」

她的粉專文章也特別提到，今年所有月份都不會輕鬆，會有各種突如其來但背後有跡可循的變動。面對變局，她建議保持彈性、尊重內心真實感受並做好實際安排，而不是被恐懼牽著走。整體來看，唐綺陽將 2026 年視為一次宇宙與心理層面的重大調整期，不僅是個人守住自身的時間，也是全球集體重新定位的時刻。

綺陽提醒，2月中旬起水星逆行將影響溝通與科技設備，民眾應提早備妥對應方案。（圖／翻攝自臉書，唐綺陽占星幫）

