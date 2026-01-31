唐綺陽罕見說重話 預警二月突發震盪來襲需努力「活下來」

唐綺陽預告二月運勢，提醒大家會出現驚人突發狀況。（翻攝唐綺陽占星幫臉書粉專）

占星天后唐綺陽指出，2月起將邁入土海合相牡羊的重要階段。她預告一連串超乎預期、難以招架的轉折即將襲來，現階段正處於局勢變動的前哨戰。在這一波洗牌中，唯有保持清醒、走對道路的人，才能領取新世界的入場券。

國師唐綺陽在臉書粉專「唐綺陽占星幫」發文預告二月運勢，她目前的氛圍瀰漫「管你的、不演了」的直白模式，世界正站在重大轉折點上，「山雨欲來」的轉型期會持續漫長的2到3年，但節奏一點都不溫和，反而帶著牡羊特有的衝勁與怒氣。結合「二月天王順的震動、四月天王跨欄震動」，各種難以預測的突發震盪將會迎面撲來。

今年每個月的進展都不能掉以輕心，各種看似突然卻早有伏筆的意外將接二連三發生，唐綺陽語重心長地提醒，如何在混亂的暴風雨中穩住陣腳是當務之急，唯有讓自己活下來並挑選正確的賽道，才有機會在動盪之後，親手開啟屬於自己的嶄新局面。

針對大家最怕的戰爭問題，她認為在未來2年內只是話題熱議，反倒是2034年才需要警戒。倒是2/7到4/15這段水星活動期，尤其是2月中旬接近農曆新年初二、初三期間顯現水逆的負面效應，容易出現溝通障礙或3C設備損壞，提醒大家要提前做好準備。未來2年牡羊能量會持續發威，每個人都得處理做自己的煩惱。

