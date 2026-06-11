雙子座在談感情時，往往給外界「花心」或「不夠專情」的印象。星座專家唐綺陽在《Yahoo唐綺陽談星私廚》中請到雙子座的阿本、A冷和禾羽，一起聊聊雙子座的感情攻略。阿本坦言，只要認定另一半，雙子座可以很專情，也很長情，但如果尚未認定對方，就會變成「什麼事都可以做，但就是沒有認定」。

唐綺陽聊雙子座感情觀：阿本坦承沒認定前容易讓人誤會（圖：唐綺陽談星私廚）

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雙子座為何常被誤會「不夠專情」？

唐綺陽聽後指出，這樣的雙子座可能會讓對方誤以為兩人已經在交往。阿本也不諱言，雙子座確實可以很快適應不同人的狀態，例如他可以很自然地和對方的朋友、家人相處，所以對方可能會覺得兩人的關係已經不一樣。但此時的雙子座可能還在探索自己的心意，並不是因為有特殊關係才和對方親友互動。

雙子座喜歡你的跡象是什麼？開始在意你有沒有表達

唐綺陽好奇，究竟要看到哪些跡象，才能確定雙子座真的喜歡對方。阿本笑說，當發現雙子座「有一些很犯賤的時候」，例如故意撒嬌問：「你今天怎麼沒有說喜歡我呢？」也就是當雙子座開始在意對方沒有主動表達時，會因此心急、忍不住要確認，畢竟雙子座一急，就憋不住心裡話。

唐綺陽提出雙子座感情測試：冷處理一段時間真的有效嗎？

A冷認為，雙子座真的動心時，表現是「主動需要對方」，禾羽則認為，跡象是「為了對方而改變自己的行程」。唐綺陽聽完後歸納出一個結論，就是可以先和雙子座熱絡一陣子，然後把對方晾著 1 個月。A冷隨即表示贊同，笑說：「這招滿有用，因為雙子座就是不見棺材不掉淚。」若故意不理雙子座，雙子座反而會主動理你。

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禾羽也說，越抓不住，雙子座越想要，但得到後，反而想逃走。阿本坦言，雙子座最糟的狀況不是逃走，而是互動一段時間後就不再理人。他提醒網友，不要說大家搞不懂雙子座的感情觀，因為連雙子座自己也搞不懂。