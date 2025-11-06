唐綺陽聲演失智症紀錄片 像「每天打不同的怪」專業醫事人員曝通關秘訣

《公視主題之夜SHOW》將播出日本NHK系列紀錄片《歡迎來到失智症的世界》，唐綺陽特別為失智症紀錄片獻聲配音。公視提供

《公視主題之夜SHOW》將播出日本NHK系列紀錄片《歡迎來到失智症的世界》，這部影片改編自日本作家筧裕介的漫畫《失智症世界的旅行指南》，採取動畫搭配訪談的創新形式，以失智症患者的主觀視角出發，邀請觀眾進入他們眼中的世界，重新理解失智者的日常與心境，顛覆了以往僅從家屬或醫護人員角度敘事的慣例。

星座專家唐綺陽聲演動畫主角

曾任專業配音員的「國師」唐綺陽再次為失智症紀錄片的動畫主角配音，她表示很久沒有用她的聲音來演戲了，片中主角每次旅行都會遇見一個特定症狀，例如在「無臉人村」裡無法看清朋友的臉，精準反映了失智症患者辨識人臉的困境。不同於一般刻劃悲傷掙扎的失智症內容，本片聚焦於分享與失智症正面共存的秘訣。

廣告 廣告

本集節目論壇以「失智之後，我們重新學習認識你」為題，由精神科醫師鄧惠文擔任主持，長照醫事人員小曾分享，曾遇過個案接受日照服務三個月後，突然指控兒子聯合外人把她當犯人，與過往溫和表現截然不同。她坦言當時失智者突然出現的全新詞彙與不可預測性的行為讓她驚訝不已，怎麼今天給我的劇本跟以前不一樣。

與失智症父親同住的街頭藝人陳萱羚也表示，當父親說出平常沒說過的詞彙時會產生恐懼，不知道什麼新狀況來了，又有一個新的情境要發生。主持人鄧惠文聽後有感而發，表示真正照顧失智症患者的人都有一種感受，就是今天又不知道冒出什麼怪，我本來那隻怪打得差不多了，不知道什麼時候又跳出一隻新的。

《公視主題之夜SHOW》播出日本NHK系列紀錄片《歡迎來到失智症的世界》，從失智症患者角度出發，一窺他們眼中的世界。 公視提供

居服員遭誤指偷錢萌生絕望

居服員阿德的經歷讓全場動容，自19歲起照顧失智父親的他，曾在過年時包紅包卻反被誤指偷錢，甚至慘遭丟東西辱罵。他坦言那次打擊讓他一度萌生輕生念頭，在宗教和心理師協助下才逐漸好轉。

小曾依據自身照護經驗，對來賓分享的故事提出專業建議，她認為失智症患者就是他世界的導演，他今天想要寫什麼樣的劇本，我們就是他最好配合的演員。小曾的轉移注意力技巧讓鄧惠文讚嘆專業，小曾笑說這是15年經驗練成的，鄧惠文更稱讚她是很好的副導。

學者籲用玩遊戲面對失智老年轉換期

鄧惠文點出照護現實的殘酷，她認為很多時候在陪伴失智家人的過程，「會發現有些願望要死心了，永遠不可得了。」陳萱羚則提出不同觀點，她不將失智當成疾病，而視為老年轉換期的一個階段，鼓勵大家用玩遊戲或挑戰關卡的心態，不要將疾病標籤化。

《公視主題之夜SHOW》主題論壇以「失智之後，我們重新學習認識你」為題，由精神科醫師鄧惠文擔任主持(左)。公視提供

鄧惠文希望透過本集討論，帶給大眾一個重新看待與認識失智的角度，更呼籲社會提供更友善的環境，希望這個世界都能夠有更多「我願意重新認識你」的心情。

《公視主題之夜SHOW–歡迎來到失智症的世界》於11月7日晚間10點在公視頻道首播，週六（11/8）上午七點半重播，完整版電影與節目內容已上架公視+影音平台，也歡迎到Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBOX、Sound On、Firstory等六大平台上搜尋收聽最新的podcast節目音檔。



回到原文

更多鏡報報導

柯煒林罹癌4期首露面 「醫生鼓勵我繼續工作」為《大濛》練廣東國語

驚爆謝侑芯遺體遭「假家屬」冒領 大馬警方急驅離陰謀論炸開！

專訪／9歲葉子綺雙金入圍卻遭同學「絕交」 霸氣回應曝光