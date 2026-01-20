唐綺陽自招復胖！ 狂吃炸雞兩個月：快崩潰

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》於19日舉辦盛大首映記者會。除了主演邵雨薇、初孟軒、亮哲、熊仁謙、李雪、安俊朋，最驚喜的莫過於受邀演唱主題曲的「國師」唐綺陽也現身站台。監製蔡意欽分享，此次特地邀請重量級歌手唐綺陽演唱，唐綺陽笑言：「但我現在是輕量級。」

唐綺陽磁性且充滿故事感的歌聲，被影迷打趣形容是「2026年最大驚嚇（喜）」！她坦言受監製學弟蔡意欽之邀，唐綺陽義氣獻唱主題曲〈等不到的等〉。不過國師現場忍不住大吐苦水，自曝被製作人陳建騏「磨」得很痛苦。「我的歌聲是葉倩文那種江湖豪放派，結果這首歌太細膩，唱到快崩潰」！

為了這首歌，唐老師在錄音室苦戰兩個月，更自爆「護喉秘訣」是狂吃炸雞，代價則是復胖2公斤。已經拿過金鐘獎的她，更開玩笑表示這次有備而來，目標直指金曲與金馬獎。

電影有趣的亮點之一，莫過於劇組請到現實生活中擁有超過40萬YouTube訂閱的「真禪師」熊仁謙演出禪師，10歲出家、還俗後推廣佛學的他，這次在演出時一度透過iPad螢幕「現聲作法」，被問到現實中真的可以透過螢幕施法念咒嗎？他坦言這不是好示範：「但有時候確實可以用聲音和寫咒語來完成宗教工作。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導