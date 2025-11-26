第8個小孩誕生！陳怡蓉結婚9年「不到3次」自誇好老婆

【緯來新聞網】陳怡蓉與醫師老公薛博仁結婚9年迎接「第8個小孩」證生，夫妻倆經營的醫美集團在林口展店，加上本月是薛博仁生日，小倆口趁他赴米蘭開醫學研討會後，前往威尼斯度假三天兩夜。陳怡蓉自誇是好老婆：「結婚到現在，單獨跟男生出去吃飯不到3次，已經是他最好的禮物！」

陳怡蓉抽空去歐洲玩。（圖／翻攝陳怡蓉臉書）

薛博仁身為壽星，但陳怡蓉透露：「他自己訂機票，自己訂飯店，還強調自己是壽星，獲得香檳」。至於送上什麼生日禮？她說：「我結婚到現在，單獨跟男生出去吃飯不到3次，這樣從一而終的女子一直陪在身邊，已經是他最好的禮物！」



回憶交往之初，陳怡蓉很誠實：「聖緹雅那時候只有兩間店，以前會覺得連鎖集團很威，後來愈開愈多，反而只會覺得是種責任，不是開了就放著，很像生小孩，生了就必須好好繼續照顧。」

廣告 廣告

薛博仁（左）和陳怡蓉把集團當小孩在呵護。（圖／聖緹雅醫療集團 提供）

身為集團創辦人，薛博仁每年都要出國開研討會，陳怡蓉今年陪著一起赴米蘭。她形容老公的辛勤：「前一晚深夜才到，時差都來不及調整，一早7、8點就起床出發，一路開到傍晚，接著還有晚宴，全程都是英文，很辛苦。」



這一回到米蘭，老公開會，她難得不用帶孩子，於是先在飯店好好補眠，才到市區走走。之後，他們決定再飛往威尼斯三天兩夜，過兩人世界。



她大誇薛博仁是很棒的老公，不但機票、飯店都自己訂，「餐廳也是他自己訂，還會說要景觀最好的位置，結果餐廳說被人訂了，他就說自己是壽星，對方就幫他喬了，真是百年難得一見的好壽星，我都是沾了他的優惠」。

更多緯來新聞網報導

涂善存為當永續大使幫大肌助曬 自曝怕被笑是「白斬雞」

彭千祐合作花藝師推個展 好友魏如萱、大鶴力挺