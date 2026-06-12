唐綺陽談星座前世今生：12 星座受前後星座影響 隱藏性格曝光一次看
從太陽星座也能看「前世今生」？星座專家唐綺陽在 Podcast《唐陽雞酒屋》分享關於星座的前世今生，每個星座天生受到前一個星座的影響，而後一個星座，則代表未來想前往的方向。正好形成陽性星座與陰性星座相互交錯的狀態，這也就是為何外放星座總有內向的一面，內向星座也會有外放且充滿企圖心的性格。因此前後星座對今生都有一定影響力。
延伸閱讀：唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12星座水逆、感情、工作一次看
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火象星座｜隱藏的幕後推手與樂觀包裝下的悲觀
牡羊座Aries
唐綺陽從牡羊座談起，受到雙魚座的影響，牡羊座有著藝術家般的個性，充滿創造力，不喜歡被束縛，願意隱藏自己，成為幕後推手。有些牡羊座可能曾經歷被欺負的過程，在無能為力的情況下被激發出生命力，來世的金牛座，則讓牡羊座對賺錢有所追求。
獅子座Leo
太陽獅子座帶有上輩子巨蟹座的內耗特質，加上下輩子處女座的敏感細膩，讓獅子座比想像中更沒有自信，有時只敢躲起來處理情緒。但只要做點事情就可以緩解內耗，因此獅子座閒不下來，也可能是個龜毛的工作狂。
射手座Sagittarius
太陽射手座的命運，很難擺脫前世天蠍座的束縛，人生多少經歷過背叛、家庭變故等衝擊。天性樂觀，終其一生努力擺脫天蠍的影響，在看似不在乎的樂觀表象下，成為一個悲觀程度超乎想像的樂觀者。射手座固執、謹慎且努力，在職場追求掌握核心能力，久而久之，成為各行各業的長青樹。
土象星座｜火爆脾氣的延續與意想不到的好人緣
金牛座Taurus
太陽金牛座同樣有前世牡羊座的火爆脾氣，來世的雙子座，則讓金牛座比想像中幽默、花心，也更善於交際，熟人才能看到他們的反差。
處女座Virgo
太陽處女座的自尊心不輸獅子座，表現低調，並不代表不在乎，語氣中也會流露出天生的高傲。只要給處女座機會，就會發現他們彷彿百寶箱。而下輩子的天秤座，讓處女座今生努力追求人緣，在意伴侶關係，通常不會拿婚姻冒險。
魔羯座Capricorn
太陽魔羯座比想像中迷糊、樂觀，前世射手座加上後世水瓶座，讓他們的口才和人際關係出乎意料地好，也比想像中更怪一點。
風象星座｜用理智克制感性，骨子裡其實很保守？
雙子座Gemini
太陽雙子座有前世金牛座的固執，比想像中保守、顧家。巨蟹座則讓雙子座更宅、更感性，也會努力克制自己，不讓情緒化的一面流露出來。
天秤座Libra
太陽天秤座受前世處女座的影響，除了龜毛挑剔細節外，還要兼顧優雅美感。但天秤會包裝，不讓別人察覺他們較為挑剔的堅持。此外，天秤座帶有一絲不苟按部就班的特質，會反覆衡量公平，是處女分析能力的升級版。後世的天蠍座，讓天秤座更深入處理內心議題，比想像中更有偵探般的潛力與控制慾，但不會隨便展現。
水瓶座Aquarius
太陽水瓶座並非全然善變叛逆，一旦背負責任枷鎖，前世的魔羯座會讓他們更加守舊、守規矩，也會產生油然而生的責任感。後世的雙魚座，則影響水瓶座更加隨波逐流，也更容易抱持無所謂的態度，並學會放下。
水象星座｜絕非簡單人物！敏銳觀察力與強大控制慾
巨蟹座Cancer
太陽巨蟹座帶有前世雙子座的特質，心思轉得更快，只是刻意把這一面藏起來。容易想很多的巨蟹，表面上看起來步調慢且平靜，實際上他們不是簡單人物，有著敏銳的觀察力，比看起來更八卦。巨蟹座下輩子往獅子座前進，藏不住領袖魅力，一發威就震驚四座。
天蠍座Scorpio
太陽天蠍座努力展現好相處的一面，為了人緣忍氣吞聲。但如果以和為貴反而被看扁，可能會刺激天蠍座「死而復生」。天蠍對公平異常執著，後世的射手座，讓天蠍座學著放鬆、遠離陰暗，追求成為能散發正向能量的人。
雙魚座Pisces
太陽雙魚座其實很有個性，畢竟前世是水瓶座，怪起來會像個「怪咖」，交友圈廣闊複雜。下輩子的牡羊座，也影響雙魚座的脾氣，在隨波逐流之中，仍想追尋自我，比想像中更有冒險精神。唐綺陽提醒，通常和上一個星座產生吸引力，來自於我們未完成的功課；和下一個星座有吸引力，代表有信心想修下一階段的功課。
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