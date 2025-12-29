唐綺陽跨出舒適圈！首跨界演唱電影主題曲
《啵me之我的青春住了鬼》主題曲〈等不到的等〉，由唐綺陽首度跨界獻聲演唱，談到這次答應演唱的原因，唐綺陽坦言，《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽的熱情邀請與鼓勵，是她踏出這一步的關鍵，「他一直覺得我有唱歌的能力，不應該被埋沒。」
唐綺陽進一步分享，監製蔡意欽是自己的學弟，當初接到邀請時其實既意外又躍躍欲試，在對方的盛情之下，加上自己也想嘗試不同的創作形式，決定答應挑戰！真正走進錄音室後，才發現這次經驗比想像中更緊張，「錄音室裡所有細微的聲音都會被放得很大，一點小瑕疵都聽得很清楚。」再加上由金曲製作人陳建騏親自配唱，讓她一度有「獻醜」的壓力，所幸在對方溫柔而專業的引導下，她逐漸放下緊張，最終完成這次難得的音樂挑戰。
〈等不到的等〉是一首深沉內斂的抒情歌曲，以「等待」為題，描寫人在極度孤單與絕望中，仍選擇留下來、替自己守住一個交代的心境，歌詞巧妙結合電影劇中劇《寶釧》的意象，呼應「薛平貴與王寶釧」中「寒窯苦守十八冬」的情感原型，並揉合現代唱腔與歌曲聲調，讓古老的等待情懷轉化為貼近當代的情感獨白，許多網友都被這一段歌聲感動：「台語部分起雞皮疙瘩！」「台語那段是神來之筆，老師的詮釋很有韻味。」MV畫面則是唐綺陽在錄音室深情獻唱的畫面，與男女主角邵雨薇與初孟軒在劇中相遇、相知的片段交錯呈現，和歌曲情緒相互呼應。
唐綺陽談到自己對〈等不到的等〉的理解，她認為這首歌與電影都承載著屬於舊時代的情感觀，「等待不難，難的是放棄。」她也分享，人生中真正放不下的，往往不是事件，而是所關心的人，而這些牽掛本身，其實也是一種幸福。最後她也推薦觀眾走進電影院，「如果你對跨越時空、生死與情感的故事有興趣，歡迎來看《啵me之我的青春住了鬼》。」
看更多 CTWANT 文章
闊別銀幕多年！翁倩玉一關鍵決定演出《陽光女子合唱團》
李晧禎全妝逛東區「無人認出」！失落自嘲要更努力 下一秒結局神反轉
獨家／野生捕獲簡嫚書深夜在公園淋雨 全身濕透凍僵
其他人也在看
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 14 小時前 ・ 17
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 239
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 11
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 1
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
許純美天價通告費曝光 趙正平被揭「失控」折疊椅砸主持人
趙正平也舉例：「以前許純美1集10萬，不然她不上，但沈玉琳還是常常發她，因為集集收視率爆表。」但同場來賓梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費：「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦』，反正就是一直在那邊唱衰人家...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 7
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 1 天前 ・ 6
韓籍女神南珉貞「二度遇強震」！當下先做1事 粉絲笑：越來越像台灣人
昨（27）日晚間11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台多地明顯有感，不少民眾深夜被嚇醒。韓籍啦啦隊女神南珉貞來台後已是第二度遇上大地震，當下也被嚇得不輕，她第一時間就在 Threads 發文直呼：「地震 好大！！！！！！」並搭配5個驚恐表情符號，真實反應引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
孫淑媚44歲了！生日慶生曝光 網歪樓跪求找「這個人」
【緯來新聞網】歌手暨演員孫淑媚日前在社群媒體分享44歲生日照片，因外貌年輕、膚況良好而引發網路關注，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
娛樂報報／柯有倫演出前買速食果腹 基隆港大跳天王舞蹈
12月20日柯有倫參加基隆年度壓軸盛事「潮聲回港基隆年終演唱會」，當天下午本刊讀者在台北市東區的速食店巧遇他，只見他沒有特別戴墨鏡或帽子遮掩，而是大大方方地到櫃檯點餐，店員及路人們看到明星也相當淡定。飽腹後柯有倫便前往基隆演出，表演前他還在基隆港拍攝影片，模...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 2
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 40
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
陸劇《狙擊蝴蝶》6位主演一次認識！陳妍希恢單近況、周柯宇爆紅
陸劇《狙擊蝴蝶》6位主演一次認識！陳妍希恢單近況、周柯宇爆紅造咖 ・ 18 小時前 ・ 2
全球百大帥哥出爐！于朦朧入榜「影片藏1句」網淚目 第1名已遭中共封殺
每年都會評選全球百大美女、百大帥哥的美國電影網站「TC Candler」，昨（28）日正版名單曝光，除了最受關注的百大美女名單，在韓國發展的台灣美女TWICE成員周子瑜、I-dle成員葉舒華入選外，全球百大帥哥的名單中雖然沒有台灣人，不過名單中也有亮點，第5名的就是今年過世的中國男星于朦朧，被認為其死因不單純，公布排名的影片中更寫道「Thruth」（真理）、「Justice」（正義）、「Answe三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6
王ADEN校唱臭臉翻車！孫德榮出面開轟「假大牌」：藝人的滔天大罪
歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消。如今演藝圈王牌經紀人孫德榮（孫總）也出手了，他發布影片痛批：「不得不駡的假大牌 王Aden現在也環境已經不如已往！怎可對你的衣食父母（支持愛你的人） 用戲謔的方式恥笑，這是藝人的滔天大罪。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9