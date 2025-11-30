星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/1-12/7 內心小劇場翻騰 射手感情聚少離多要主動 雙魚工作亮眼可高調表現
本週星運：
＊水星順行在天蠍座，有什麼秘密要處理呢？有什麼你內心想通，要破釜沉舟處理的事情？或者是跟性、性別這一類有關的狀況，或跟錢有關的事情，我們都要開始著手進行了。
＊12/1金星進射手座，嘉惠到射手所有領域的人事物，所以我們就會看到，出國旅行玩得很開心的一些報告，或者是有人有很多的戰利品，或很多的收穫，不管是精神上，或物質上的收穫。
＊射手人你的優勢，你的優點被人家看到，你的樂觀，在別人看來更有價值，或你的付出奉獻，或大方慷慨，讓我們覺得特別特別的耀眼，跟射手領域的事情，也特別的順利喔！
＊你是大學生、研究生，你就是射手人了，或者是你是大學的教授，或你是別人心目中的大師，很有智慧的人，你都會受到這個金星的嘉惠。
＊這一週，依然是水象大三角的尾巴度數，會影響到20度到29度有星的人，事情就特別多，比較容易有情緒的翻攪，或者是有一些心事特別多、內心戲也特別多的感受。
【唐綺陽 12/1-12/7 星座運勢週報】
★對12星座的影響：
【累的】巨蟹 獅子 魔羯 水瓶
01:49 巨蟹：必須忙著善後收尾，想要桃花去安慰心儀對象吧
02:14 獅子：工作成堆只能一一擊破，感情要多講好聽話
02:41 魔羯：破壞性轉折並非壞事，感情裂縫可能攤牌
03:17 水瓶：注意細節別意外失誤，感情當心記性差而出錯
🙂【穩的】金牛 雙子 處女 射手
03:47 金牛：推不動的事先暫時放下，感情別硬碰硬
04:18 雙子：工作深受女性長輩干擾，感情太自我會影響戀情
04:54 處女：工作溝通出現雞同鴨講，感情爭執來自溝通鴻溝
05:21 射手：合作對象狀態和以前不同，感情聚少離多要主動經營
😎【讚的】牡羊 天秤 天蠍 雙魚
05:51 牡羊：員工管理是成敗關鍵，感情別表現得太孩子氣
06:14 天秤：別人給的願景先觀察，感情價值觀一致是關鍵
06:47 天蠍：工作上的任務圓滿收尾，感情曖昧即將有答案
07:16 雙魚：成績亮眼可高調表現，感情有活力更有魅力
