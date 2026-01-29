唐綺陽開放現場投票那些星座固執又機車！TRASH阿夜承認「不喜歡處女座」

金曲樂團「TRASH」成團15年，一起走過各種意見磨合期，攜手在樂壇打下一片天。他們一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，聊到公認固執又機車的魔羯座和處女座，正好都在團內。唐綺陽開放讓他們現場舉手投票，看看到底誰才是真正固執、機車的星座。

唐綺陽大推12星座做這件事轉運 迎接2026火象年！

唐綺陽和索艾克、鼓手魁剛認為魔羯座比較機車，主唱阿夜、吉他手頤原、貝斯手博文則全投票給處女座，加上工作人員也投給處女座，處女座以四票贏過魔羯座，榮登現場公認的機車王。

廣告 廣告

阿夜、頤原、博文都認為處女座確實機車。

有趣的是，身為處女座的阿夜和頤原竟然都投給處女座，兩人還不約而同舉手，阿夜自嘲：「處女座都不喜歡自己。」唐綺陽馬上看透他們真正的用意，點破處女座不是不喜歡自己，是不喜歡別人誤解，在誤解的狀態下不喜歡處女座。