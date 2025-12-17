唐綺陽震撼宣布「2026不寫星座書了！」新模式曝光

唐綺陽的狀態維持得超好。（大慕影藝提供）

唐綺陽近期主持節目與直播工作滿檔，意外收到6位數的生日厚禮，禮物是知名珠寶品牌的項鏈與戒指，象徵祝福也見證人生的重要時刻。唐綺陽又驚又喜戴上後，感動表示：「能收到這麼合意的驚喜禮物，其中滿滿的心意也讓我幸福指數超標。」她認為這份禮物不只具有份量，更陪伴她踏入人生下一階段，也鼓勵每個人，不論生日、升遷或邁向人生里程碑，都值得為自己挑選一件具有象徵性的金飾。

如同星象快速變換，穿搭首飾也會呼應心境而有所不同。唐綺陽認為：「黃金的溫潤光澤不只有美感，更帶來沉穩的安定能量。」她鼓勵大家不妨為自己挑一份禮物，「每個人都值得擁有屬於自己的理想禮物。一件能陪伴許久的金飾，不只是裝飾，更是一種對自己的肯定。

此外，已經奔6的唐綺陽因為體力與視力關係，不再出運勢書了，她15日在臉書說：「這次沒有解答之書，我決定在YouTube會員區以直播方式，獨家告訴大家2026年運勢，整理出最完整、最詳細的解說，同時也會告訴大家每個星座2026必做的三件事！各星座年度運勢直播只有這一次喔，我們將連續三晚於1月4日到6日 ，一個晚上4個星座，陪伴各位迎接新年。」

